3日午後3時1分、長崎市や五島市など9つの市町の最大約26万7000戸で、停電が発生しました。

九州電力送配電によりますと、ほかの企業で起きた電気設備の事故が原因で、約50分後の午後3時50分に復旧しましたが、商業施設やイベントに影響が及びました。

◇主な影響は以下の通りです。

■アミュプラザ長崎

停電によりエスカレーターが停止したほか、「ローソン・ユナイテッドシネマ長崎」では、インターネットによるチケット販売を中止としました。

■みらい長崎ココウォーク

停電発生後、館内設備の点検のため 臨時休業を決めました。

4日は通常営業の予定です。

■長崎電気軌道

停電発生直後から午後3時20分まで、すべての路面電車が運行停止。

■長崎街道かもめ市場

テナントの飲食店で換気扇が停止したため、煙が充満。

館内放送で「火事は起きていない」と、来場者に周知する場面も。

そのほか、長崎市や五島市では信号が停止し、警察官が手信号で対応したところもありました。

県内で、この停電による大きなトラブルは起きていないということです。

九州電力によりますと、原因は他社設備で発生した事故が波及し、停電に至ったということです。