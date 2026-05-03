Palettory新作フレグランス登場♡桃香る6種でなりたい私を叶える

香りでもっと自分らしさを楽しみたい女性に注目のニュース♡ドン・キホーテ限定の新フレグランスブランド「Palettory（パレットリー）」が誕生しました。第一弾は、みずみずしく愛らしい印象で人気の桃をテーマにした「ピーチパレット オードパルファム」。2026年4月27日（月）より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ（一部店舗除く）で順次発売されます。

Palettoryってどんなブランド？

「Palettory」は、“palette（多彩な香り）”と“story（自分らしさ）”を掛け合わせた新ブランド。

メイクパレットから色を選ぶように、その日の気分やファッション、なりたいイメージに合わせて香りを選べるのが魅力です。

トレンド感のある香りを楽しみながら、人とかぶりすぎず、自分らしさも表現できる新しいフレグランス体験を提案。コンパクトな8mLサイズなので、ポーチに入れて持ち歩きやすいのもうれしいポイントです。

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桃の香り6種をラインナップ

第一弾「Peach Palette」は、全種類に桃の香り成分ラクトンC11（※香料の一部として配合）を取り入れ、ふんわり甘く素肌になじむ香り立ちを演出。容量は各8mL、価格は各1,650円（税込）です。

パレットリー ピーチパレット オードパルファム

01 愛されピーチミルク

ミルキーでやさしい甘さ。可愛らしく親しみやすい印象に。

02 儚げピーチブーケ

花束のような華やかさを感じる、透明感あふれる香り。

03 きれいめピーチムスク

上品で洗練された雰囲気をまといたい日におすすめ。

04 お上品ピーチアールグレイ

紅茶の落ち着きと桃の甘さが重なる、大人フェミニンな一本。

05 こなれピーチウーロン

すっきりとした抜け感が魅力。おしゃれ上級者な印象へ。

06 あざとピーチバニラ

甘くとろけるような香りで、フェミニンムードを高めます♡

パッケージも気分が上がる可愛さ

メイクパレットのように開くパッケージデザインも注目ポイント。

マットな質感のピンクキャップとボトルが、桃らしいやわらかな世界観を演出します。香りごとに異なるフォントが使われており、視覚でも個性を楽しめる仕様です。

香りで毎日の私をアップデート

その日の気分やファッションに合わせて、なりたい自分を香りで表現できるPalettoryの新フレグランス。

可愛い、上品、こなれ感など、ひとつの桃の香りから選べる6つの個性は、毎日をもっと楽しくしてくれそうです。

手に取りやすい価格なので、気分で使い分けたり、友人とシェアしたりするのも素敵♪お気に入りの一本を見つけてみてください。