主役はムダ毛、敵は彼女　ムダ毛たちの聖戦「チンザゲーム」Steamに登場

プレイヤーが操作する主人公は、なんと「ムダ毛」。そんな新作3Dアクションゲーム「チンザゲーム」のSteamストアページが公開されました。開発者は、ゲーム制作系Vtuberとして活動する「園児ニア」さんです。

本作のミッションは、脱毛好きの彼女と宿主（男）を破局させること。彼女によって全滅の危機にさらされたムダ毛たちが、生き残りをかけて“部屋の各所に鎮座”することを目指す、毛ほども油断できない設定のバカゲー（誉め言葉）です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 脱毛マニアの彼女から生き残る ムダ毛たちの壮絶な戦い

物語は、付き合って1か月目を迎えたカップルの初めてのお家デートから始まります。

男が彼女を迎えるために部屋を掃除する中、ムダ毛たちはただ黙って見ているわけにはいきませんでした。なぜなら、彼女はすぐに「脱毛しなよ」と勧めてくるほどの脱毛マニアだったからです。

このまま交際が続けばいずれ全身脱毛を進められ、自分たちが全滅してしまうと危惧したムダ毛たちは、「無駄な毛なんてないんだ！」と立ち上がり、彼らを破局させるための過酷な戦いへと身を投じます。

■ ふわふわアクションと部屋のギミックを駆使し、目標地点に鎮座せよ

ゲームシステムは、ムダ毛を操作して部屋の中にあるゴール（目的地）を目指す3Dアクションとなっています。ジャンプしたり、衣服や布にくっ付いたりといったアクションや、ムダ毛特有のふわふわとした浮遊感、そしてサーキュレーターなどの部屋のギミックを駆使して進んでいきます。

一方で、ロボット掃除機に吸い込まれたり、風に飛ばされたりしてしまうとゲームオーバーとなり、チェックポイントからやり直しになるというシビアな一面も持ち合わせています。

また、操作キャラクターとなるムダ毛はスペックの異なる3種類が用意されており、いつでも好きなムダ毛を選んで変更することが可能です。

■ 配信者には異例の呼びかけ 「覚悟を持って実況してください」

ゲームの想定プレイ時間は約1〜2時間。さらに、本作は法人・個人を問わず事前の許可不要でゲーム実況や配信が大歓迎されています。

しかし、開発元は「タイトルが怪しいので作品名は含めなくて大丈夫」「ゲームがゲームなので何が起きても責任は取れません、覚悟を持って実況してください」と、ユーモアを交えた異例の呼びかけを行っています。

己の存亡をかけて恋人たちの仲を裂こうとする、ムダ毛たちの決死の冒険に注目が集まります。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：チンザゲーム

・ジャンル：アクション

・パブリッシャー：園児ニア

・開発元：園児ニア

・プラットフォーム：PC（Steam）

・リリース日：2026年予定

・価格：未定

・公式X：@enzi__nia

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050301.html