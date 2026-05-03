あなたは何位？12星座×心理テストで診断！2026年5月の運勢ランキング

新緑が美しく、過ごしやすい季節がやってきました。今回は、12星座×心理テストの組み合わせから、5月の運勢ランキングをご紹介。心理テストの答えと12星座の運勢を掛け合わせることで、詳しい順位が明らかに。ひとことアドバイス付きなので、ぜひ自分が何位か？調べてみてください。

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Q：プランターで野菜を育てるなら？

a ミニトマト

b バジル

直感でどちらかを選んでください。12星座別にどちらを選んだかで、5月の運勢をご紹介します。

あなたの選んだ答えと星座からランキングをチェック！

1位：牡牛座×a ミニトマトを選んだ人

星の強力なパワーが降り注ぎそう。好奇心全開でいろいろなことに挑んでＯＫ。

2位：山羊座×b バジルを選んだ人

個性が輝き、注目を浴びる1カ月。積極的に人前に立つほど嬉しいリターンがきっと！

3位：乙女座×b バジルを選んだ人

チャレンジの気運が高まっています。年齢や現状を言い訳にして避けていたことにトライ。

4位：牡牛座×b バジルを選んだ人

新たな運命が動き出すかも。今まで行ったことがない場所に足を運ぶのがトリガーに。

5位：乙女座×a ミニトマトを選んだ人

可能性の扉が開く星回り。特に中旬はミラクル体験がいっぱい。遠出や旅行もラッキー。

6位：魚座×a ミニトマトを選んだ人

社交運好調。急な誘いにも喜んでOKを。親友や感動体験と出会える可能性が高め。

7位：蟹座×b バジルを選んだ人

コラボが幸運の合言葉。仕事は自分と違うタイプ、遊びは似たキャラの人と組むと◎。

8位：山羊座×a ミニトマトを選んだ人

選ばれる暗示が出ています。各種コンテストやオーディションへのエントリーも勝算大。

9位：蠍座×a ミニトマトを選んだ人

アップデートタイム。新しいあなたに生まれ変わりましょう。イメチェンや転職も今。

10位：魚座×b バジルを選んだ人

勉強が楽しい1カ月。ワンデイ講座を受講したり、専門書を読み漁ったりするのも有益。

11位：蟹座×a ミニトマトを選んだ人

サプライズラッキーに恵まれそう。トラブルやアクシデントも楽しんだ者勝ち！

12位：天秤座×a ミニトマトを選んだ人

努力が報われそう。頑張った自分にご褒美をあげるのも開運効果バッチリ！

13位：水瓶座×b バジルを選んだ人

リバイバルモードに突入。懐かしい人と再会するかも。復縁や復職にもラッキーが。

14位：射手座×b バジルを選んだ人

体調が下り坂みたい。疲れた自覚がなくても、意識的に休息をたっぷりとってください。

15位：蠍座×b バジルを選んだ人

想定外の出来事が起きても慌てないで。冷静に対処すれば事なきを得られるはずです。

16位：牡羊座×a ミニトマトを選んだ人

低め安定運。のんびり過ごせる反面、ダラダラ過ごして時間を浪費しないよう警戒を。

17位：獅子座×a ミニトマトを選んだ人

仕事や雑用に追われてバタバタしがち。優先順位を決めてテキパキ処理しましょう。

18位：双子座×a ミニトマトを選んだ人

人気が高まるけれど、トラップもあちこちに。八方美人と調子のいいタイプにご用心。

19位：牡羊座×b バジルを選んだ人

買い物運がイマイチ。欲しいと思ってもすぐに購入せず、3日以上考えるようにして。

20位：獅子座×b バジルを選んだ人

圧をかけられやすい傾向あり。強引なタイプやわがままな相手には近寄るべからず。

21位：射手座×a ミニトマトを選んだ人

細かいことを気にしすぎるのはストレスのモト。おおらかさをキープしましょう。

22位：天秤座×b バジルを選んだ人

困った問題が持ち上がるかもしれません。信頼できる人に相談するのが解決の近道。

23位：水瓶座×a ミニトマトを選んだ人

内弁慶になり、家族やパートナーにわがままを言いがち。親しき仲にこそ礼儀を忘れないで。

24位：双子座×b バジルを選んだ人

誘惑に弱くなっている5月のあなた。後で泣きたくないなら、自分に厳しくなりましょう。