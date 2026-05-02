「デビュー15年めの今年は、いろいろなことに挑戦し、ファンの方に感謝を伝えられる年にしたいです！」

そう話すのは、アニバーサリーイヤーに5年ぶりの写真集をリリースする岸明日香。初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、艶やかな大人の色香漂う姿を披露した。

「グラビアは原点。デビュー当時は未知の世界で不安ばかり、自信が持てず今振り返るとカメラを睨みつけるような表情の写真ばかりでした。でも、日々撮影していただくなかで、だんだんと自分らしさを出せるようになって。その経験が演技などほかのお仕事にも繋がって、私の幅をすごく広げてくれたと感じています。今作ではこの15年で成長した私を少しでも感じていただけると嬉しいです」

ドラマや映画の出演も途切れず、女優としても活躍の場が広がっている彼女。

「ありがたいことに悪役を演じさせていただく機会が最近多いのですが、たまにはいい人の役も演じてみたいですね（笑）」

きしあすか

1991年4月11日生まれ 大阪府出身 T158 2012年にグラビアデビュー。出演ドラマ『欲望の街』（U-NEXT）が配信中。5月にReelShortで配信予定の『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』に出演。5月23日に東京、5月31日に大阪で写真集の発売記念イベントを開催。そのほか最新情報は、公式Instagram（@aspoo02）にて

※岸明日香 写真集『Trajectory』はワニブックスから5月22日発売

写真・榊原裕一