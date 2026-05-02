【ノンデリ義父！】「悪い」じゃなく「気持ち悪い」の！俺たちに怒り狂う妻＜第19話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第19話 俺って気持ち悪かったの……？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんはトモアキさんにも盛大にお説教してくれましたね！ そうなんです。お義父さんは別に「悪い」わけじゃなかったんです。ただ「気持ち悪かった」だけなんです……。だからリサさんの気持ちに寄り添ってあげないといけなかったんです。「気にする必要はない」はトモアキさん基準の感想であって、別にそれは聞いていないんです。どうかトモアキさんがお義母さんの言葉で目を覚ましますように……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第19話 俺って気持ち悪かったの……？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんはトモアキさんにも盛大にお説教してくれましたね！ そうなんです。お義父さんは別に「悪い」わけじゃなかったんです。ただ「気持ち悪かった」だけなんです……。だからリサさんの気持ちに寄り添ってあげないといけなかったんです。「気にする必要はない」はトモアキさん基準の感想であって、別にそれは聞いていないんです。どうかトモアキさんがお義母さんの言葉で目を覚ましますように……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙