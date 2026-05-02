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実業家のマイキー佐野氏が緊急解説！『【原油危機】一体どうなる石油価格。UAEのOPEC離脱が石油市場にもたらす影響とは？』

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OPECとは何か。一言で表せば、原油市場における価格の管理者だ。1960年にバグダッドで設立されたこの組織は、当時の欧米系国際石油資本による一方的な価格支配に対抗するため、中東産油国が主権と利益を守る目的で結成された。以来60年以上にわたり、世界のエネルギー市場において絶大な影響力を保持し続けてきた。



そのOPECから、第3位の産油国であるアラブ首長国連邦（UAE）が離脱する。実業家のマイキー佐野氏は、この動きを「構造的転換点」と位置づけ、背景にある複合的な要因を多角的な視点から詳しく解説している。



離脱の直接的な引き金となったのは、中東における安全保障環境の激変だ。世界の原油・LNG供給量の約5分の1が通過するホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで、この海峡を取り巻く地政学的緊張が一気に高まった。UAEはドローンやミサイルによる大規模な攻撃の標的にもさらされ、石油・ガスインフラのみならず観光産業にも深刻な打撃を受けた。



こうした状況の中、UAEが強い不満を抱いたのが同盟国であるはずのサウジアラビアの対応だ。安全保障面での連携が機能しないと判断したUAEは、自国の地理的優位性を活かした独自の戦略を歩み始める。ホルムズ海峡を回避してインド洋へ直接原油を運べる独自のパイプラインをすでに整備しており、海峡封鎖の影響を受けにくい輸送体制を独自に構築していた点は注目に値する。



加えて、OPEC内での政策的利害の相違も大きく作用している。高い原油価格の維持を優先するサウジアラビアに対し、観光・金融・テクノロジーなど多様な産業基盤を持つUAEは、価格維持よりも増産による市場シェアの拡大に強いインセンティブがある。現在の産油量を大幅に拡大する目標を掲げており、生産量を制約するOPECの枠組みは、もはや自国の戦略と合致しない状況になっていた。



佐野氏が指摘するのは、UAEの離脱がもたらす市場への波及効果だ。国際エネルギー機関の試算では、UAEの離脱によりOPEC全体の余剰生産能力が大幅に低下するとされる。OPECの統率力が弱まれば、他の産油国にも同様の動きが連鎖しかねない。



価格競争が本格化すれば、消費国にとって原油価格が下落する局面も想定される一方、市場の価格変動リスクが高まるという構造的な問題が浮かび上がる。世界のエネルギー秩序を長年支えてきたOPECという枠組みが、いま根本から問い直されようとしている。