パリの自動車文化の多様性を謳歌するイベント

フランスのパリほど、多様性に飛んだ自動車文化を宿す大都市は珍しい。ルノーやシトロエンだけでなく、既に廃れてしまったが、ファセル・ヴェガにヴォワザン、タルボ・ラーゴなど、名だたるメーカーが首都の近郊で創業しているのだ。

【画像】フランスの濃厚クルマ文化を象徴するトラヴェルセ・ド・パリ 個性的な参加車を写真で 全56枚

この歴史を重要視するフランスの自動車クラブ、ヴァンセンヌ・アン・アンシエンヌが2000年から開催しているイベントが、「トラヴェルセ・ド・パリ」。パリ東部、20区の周辺を巡るクルージング・ミーティングで、近年は700台前後が参加している。



トラヴェルセ・ド・パリへ向かう英国編集部のBMW 325iとトヨタMR2、サーブ99 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

そこで2026年は、英国編集部も加わってみた。サイモン・ハックナルは、英国トヨタからお借りした真っ赤な初代MR2で。同僚のアーロン・マッケイは1985年式BMW 325i、デイモン・コグマンは1982年式サーブ99で駆けつけた。

ドーバー海峡を潜るユーロトンネルの列車では、イベント前日にも関わらず、南へ向かうクラシックカーを見かけなかった。英国からの参加者は、かなり珍しいらしい。

中世のヴァンセンヌ城がスタート地点

フランス北東部へ上陸後、パリまでは高速道路と一般道を交えつつ、約4時間のドライブ。その途中で起きた不具合は、サーブ99の軽微なもののみで済んだ。

バッテリーがしっかり固定されておらず、アースケーブルが冷却ファンに迫り、風を切るような異音が発生。手持ちのナイロンバンドをつなぎ合わせ、バッテリートレイへ固定したが、幸いファンの変形や断線には至らなかった。



ユーロトンネルを潜る列車、ル・シャトルへ乗り込む英国編集部の車列 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

翌日の早朝、スタート地点は中世に建てられたヴァンセンヌ城。フランス車らしいイエローのヘッドライトで、古い城壁が次々に照らされる。雰囲気はまるで、ラリー・モンテカルロ。蛍光色のジャケットを着たクルーが、慌ただしく動き回っている。

参加者に配られたのは、クルージング・ルートが書かれたロードブック。1月下旬で、周囲はまだ薄暗いが、既に沢山のクルマ好きで会場の雰囲気は暖気済みといえる。

博物館級のレア車、シトロエンM35も

MR2の隣に並んだのは、2.4L V8エンジンのシムカ・シャンボール。珍しいフランス車を期待している観衆が、続々と集まってくる。ルノー15 クーペも珍しいものの、ロータリーエンジンを積んだクーペ、シトロエンM35は博物館級のレア車だ。

バイクも155台が参加した。その大多数は2ストローク・エンジンで、甲高い排気音が真冬のパリを震わせる。警察の白バイ隊が、車列をサポートする。



日本でもめっきり見かけなくなった、スバル360もパリの街へ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

オースチン・ヒーレーやプジョー504 カブリオレ、フォード・モデルAと並んで、真っ赤なMR2が走る様子は、トラヴェルセ・ド・パリならではの光景だろう。ニュージーランド人が持ち込んだ、スバル360を追い越しつつ。

凱旋門の周囲を回りエッフェル塔の前へ

現代の大都市だけあって、出せるスピードは限定的。緩やかな丘陵地帯、モンマルトル地区は歩行者優先で、クルマの最高速度は6km/hだから、迂回して走ることになった。

凱旋門を取り囲むシャルル・ド・ゴール広場のロータリーを抜け、セーヌ川へ続く下り坂では、エッフェル塔が見えてくる。様々な規制でパリの中心部、5区や6区、7区は周辺部分しか走れない。コンコルド広場へ集合することも、できなくなった。



エッフェル塔の前を走る英国編集部の車列 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

そのかわり、近年の名物チェックポイントは、イタリア広場（プラス・ディタリー）。ロータリーの外周へ自慢の愛車を停め、参加者が休憩を兼ねて会話を楽しむ。シトロエンDSに2CV、フォード・マスタング、フィアット124、MGBなど実に多彩だ。

ゴールは、スタートと同じヴァンセンヌ城。参加者全員による座談会でイベントは締めくくられた。ルノー6にプジョー403、ルノー・クリオ（ルーテシア）・バカラなど、フランス以外では珍しい所有体験を聞ける、貴重な機会となった。

大通りを埋め尽くす国籍不問のクラシックカー

日曜日の早朝にパリを走る体験は、極めて印象的なもの。渋滞に悩まされることなく、気力や体力の消耗も少ない。最大のハイライトは、興味深いクルマたちとの直接的な対面にある。参加車両の多様ぶりは、このイベントならではだろう。

過剰な交通規制で、トラヴェルセ・ド・パリの魅力は以前より薄れたとか。しかし、欧州で開かれる自動車イベントの中で、逃したくない1つであることに変わりはない。



パリのヴァンセンヌ城に並んだ、英国編集部のトヨタMR2とサーブ99、BMW 325i ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

国籍を問わないクラシックカーたちが、個性的なエンジン音を放ちながら凱旋門を周回し、大通りを埋め尽くす。古いクルマの美しさや、技術的な面白さ、オーナーの情熱を、多くの人へ知ってもらえる。歴史的な街区並みに、保存価値のある時間といえる。

協力：ル・シャトル

トラヴェルセ・ド・パリ（2）では、UK編集部が注目した参加車をご紹介したい。