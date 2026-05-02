この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【グルテンフリー】え？パン不使用？と驚かれる「豆腐フレンチトースト」」と題した動画を公開しました。タッパーひとつで生地が作れる、ダイエット中にもおすすめのヘルシーなフレンチトーストのレシピを紹介しています。

調理のベースとなるのはパンではなく、絹ごし豆腐です。タッパーに豆腐を入れてペースト状になるまでしっかり潰すことで、豆腐臭さが消えて食べやすくなります。そこに卵、はちみつ、米粉（または片栗粉）を加えて混ぜ合わせます。甘味については「砂糖よりもはちみつを使う方が豆腐感が減って美味しかった」と解説されており、はちみつは血糖値の急上昇を緩やかにする効果もあるとのことです。

生地が均一になったら、ラップをせずに電子レンジ（600W）で3～4分加熱します。表面が乾き、全体に火が通ればこのままでも食べられますが、フライパンに少量のバターをひいて焼き目をつけるひと手間で、より香ばしく絶品に仕上がるといいます。こんがりと焼き上がった生地にたっぷりと「追いはちみつ」をかければ完成です。

通常のフレンチトーストよりもカロリーを抑えつつ、たんぱく質がしっかりと摂れる体に優しいスイーツ。ダイエット中のおやつや朝食に、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］（1人前）
・絹ごし豆腐　1パック（150g）
・卵　1個
・米粉　大さじ2（片栗粉でもOK）
・はちみつ　大さじ2
・バター　少量（焼く場合）
・追いはちみつ　お好みで

［作り方］
1. 400mlのタッパーに絹ごし豆腐を入れ、なめらかになるまでしっかり潰してペースト状にする。
2. 卵とはちみつを加え、混ぜ合わせる。
3. 米粉を加え、全体が均一になるまでさらに混ぜ合わせる。
4. ラップをせずに、電子レンジ（600W）で3～4分加熱する。（表面が乾いて全体に火が通るのが目安）
5. フライパンに少量のバターを熱し、(4)を両面に焼き目がつくまで焼く。
6. 器に移し、最後にお好みで追いはちみつをかける。

YouTubeの動画内容

00:00

タッパーに豆腐を入れてペースト状に
01:06

卵とはちみつ、米粉を加えて混ぜる
02:20

電子レンジで生地を加熱する
02:58

フライパンにバターをひいて香ばしく焼く
03:29

完成！追いはちみつをかけて実食

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