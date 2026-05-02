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【危険】〇〇利益を増やせない企業はヤバい！倒産しない方法をお伝えします！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【危険】〇〇利益を増やせない企業はヤバい！倒産しない方法をお伝えします！」と題した動画を公開した。動画では、黒字社長こと市ノ澤翔が、売上規模ではなく「営業利益」を爆増させる秘訣について解説している。



原材料高やコスト増が続く今こそ、会社にキャッシュを残し、倒産リスクを回避するための視点が不可欠である。市ノ澤は、損益計算書に出てくる「営業利益」は本業で稼いだ利益のことであり、これを増やすことで銀行からの評価が上がり、財務体質が強化されて「潰れない会社」になると語る。



動画の核心は、営業利益を増やすための7つの秘訣にある。市ノ澤は、将来の利益に貢献しない無駄な経費を極力排除すべきとする一方で、将来の利益を作るための広告宣伝費などの「未来費用」は戦略的に使うべきだと主張する。コストカットのために広告費を削る企業が多いが、「それは完全に間違い」と警鐘を鳴らした。



さらに、売上を上げる方法として従業員満足度を上げることの重要性にも言及。従業員満足度が高まることでサービスの質が向上し、結果として顧客満足度が上がり、リピーターの獲得や利益の増加につながるというメカニズムを解説した。



最後に市ノ澤は、「利益は活動継続の源泉」だと断言。「しっかり数字を管理して、本業の利益を最大化しろ」と熱いメッセージを送り、倒産しないための絶対条件を再確認する形で動画を締めくくった。