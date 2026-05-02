ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さん（２４）と木原龍一さん（３３）が１日、兵庫県尼崎市で行われたアイスショー「ブルーム・オン・アイス」にプロ転向表明後初めて出演し、演技を披露した。２人は初めてプロデュースするアイスショー「ＴＨＥ ＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京・辰巳アリーナ）を開催することも発表。五輪４位の千葉百音（２１）、世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央（１７）らも出演した。

りくりゅうがリンクに姿を現すと、満員の約２５００人で埋め尽くされた会場のボルテージが一気に上がった。プロ転向表明後初めてのリンクでも、変わらず息ぴったりの動きで、はつらつと氷上を舞った。

「Ｃａｎ’ｔ Ｓｔｏｐ ｔｈｅ Ｆｅｅｌｉｎｇ！」に乗ってツイストリフトなどを優雅に決め、満面の笑みでパフォーマンスを披露した。兵庫県宝塚市出身の三浦は、五輪での金メダル獲得後初となる地元兵庫県での凱旋ショーとなり「スケートの世界に入って初めて滑ったのがここ。懐かしい気持ちと、帰ってこられてうれしい気持ちがある」と思い出の地をかみしめた。

公演中にはサプライズ発表があり、場内はどよめいた。２人がプロデュースする初のアイスショー「ＴＨＥ ＤＥＳＴＩＮＹ」の開催が決定。カップル競技が中心となるショーで、りくりゅうと交流のある世界最高峰のスケーターが登場する。三浦は「ペア競技でパートナーとの出会いは運命だと思っているので、ＤＥＳＴＩＮＹ（運命）を入れたいと思った」と思いを口にした。

プロ転向を表明し、ペア競技のさらなる普及に向けて始動した。木原は「カップル競技の魅力がたくさん詰まったショーにしていきたい。魅力を自分たちから発信していければ」と力を込めた。