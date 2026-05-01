◆アイスショー「ブルーム・オン・アイス」（１日、兵庫・尼崎市尼崎スポーツの森）

２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で銀メダルを獲得したアイスダンスの「うたまさ」こと吉田唄菜と森田真沙也（ともに木下アカデミー）が１日、兵庫・尼崎市で行われたアイスショーに出演。共演した同五輪ペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組への思いを語った。

吉田は「今までカップル競技で日本は強くないと言われていたかもしれないが、記録をお二人が更新されて五輪での金メダルだったり、世界選手権でもメダルをたくさん取られた。日本人が強くなれるというのを勉強させていただいた。私たちも日本人のアイスダンサーとして強くなりたいと思わせてくれた」。森田は「カップル競技は半分がパートナーとのコミュニケーションと言われるくらい重要。りくりゅうペアはオンアイスでもオフアイスでもたくさんコミュニケーションを取られているなと見て感じた」と、参考になる部分が多かったと明かした。

この日、りくりゅうは２人がプロデュースする、ペアとカップルが中心となる新たなアイスショー「ＴＨＥ ＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京・辰巳アリーナ）を開催することを発表した。吉田は「私たちが出させていただけるかは、まだ分からないけど、日本でのカップル競技のアイスショーというのは今までなかったもの。実現されてすごいなと思うし、ペアやアイスダンスの注目度が上がっていけばいいな」と歓迎した。