交通費高騰の北中米W杯…スコットランドサポーターの“ライフハック”に注目、1人あたり約6千円でスクールバスをチャーター！

交通費高騰の北中米W杯…スコットランドサポーターの“ライフハック”に注目、1人あたり約6千円でスクールバスをチャーター！