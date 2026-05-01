大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査が1日、両国国技館で行われた。

英国本土からは英ノ国以来、史上2人目の角界入りを目指すニコラス・タラセンコ（16＝湊部屋）が体格基準（身長1メートル67、体重67キロ以上）を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。

1メートル87、120キロでクリアし、背筋力検査では220キロをマーク。「前相撲を楽しみにしている。緊張はなかった」と笑みをこぼした。

部屋でのちゃんこについては「おいしいです。兄弟子の料理が、めっちゃ上手です」と表情を緩めた。好きな食べ物は唐揚げ。「何でも食べます」と日本での生活にもなじんでいる様子だった。

14歳で出場した、元大関・把瑠都のカイド・ホーベルソン氏の母国エストニアで行われた相撲大会「バルト杯」が、きっかけで力士を志した。目標とする力士はウクライナ出身の大関・安青錦（22＝安治川部屋）。「早く番付を上がった。（安青錦が）三段目の時に、話したことがある」と明かした。

しこ名は「栄誠（えいせい）」の予定で、初土俵は興行ビザ取得後の名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）以降の見通し。英国出身の16歳は「横綱になりたい。横綱に上がったら、もっと英国人が相撲界に入ります。英国人に相撲を教えたい」と力を込めた。