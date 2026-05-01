ナイキのジョーダン ブランドは、国内では東京・渋谷に次いで2店舗目となるジョーダンストア「WORLD OF FLIGHT OSAKA」を、5月1日に大阪・心斎橋にオープンする。

「WORLD OF FLIGHT」は、ジョーダン ブランドに特化したリテールコンセプト。バスケットボールカルチャーへのオマージュとして、店内全体を通じてジョーダン ブランドの過去、現在、未来を表現している。同ストアは、ブランドを定義づける「グレイトネス（偉大さ）」を称え続ける、ジョーダン ブランドの姿勢を体現している。

多様なスタイルと価値観が自然に交わる街、大阪・心斎橋に誕生する「WORLD OF FLIGHT OSAKA」は、スポーツとカルチャーのリテール体験を提供する。コンセプトの軸にあるのは、周囲のコミュニティとのつながり。地域で活躍するアーティストやクリエイターを称えるディテールを随所に取り入れ、ジョーダン ブランドならではのオーセンティックなヘリテージストーリーと融合させている。





店内では、最新のフットウェアやアパレル、バッグやアクセサリーに加え、人気の高いプロダクトへの限定アクセスや、「WORLD OF FLIGHT OSAKA」限定Tシャツを展開。また、自分だけのアイテムをカスタマイズできるWORKSHOPでは、ジャンプマンロゴなどに加えて大阪のカルチャーから着想した限定パッチも展開予定とのこと。さらに、体験価値を高めたSNKRS PICK UPのサービスなど、様々なサービスやコンテンツをプレミアムな空間で楽しむことができる。

5月1日のストア オープンにあわせ、時を越えて回収されたアイテムというストーリーのもと展開される、「JORDAN BRAND x SAINT MXXXXXX（TIME） CAPSULE」コレクションが、世界発売に先駆けて先行発売予定とのこと。あわせて、WORKSHOPでは、SAINT MXXXXXXパッチを使用したカスタマイズ体験も展開予定となっている。

「LOUNGE（ラウンジ）」は、ジョーダン ブランドの歴史やDNAを感じることのできるスペース。「SNKRS PICK UP（スニーカーズ ピックアップ）」は、SNKRSアプリでSNKRS Passを使ってリザーブしたアイテムの受け取り、購入ができる。「WORKSHOP（ワークショップ）」は、アパレルやアクセサリーのカスタマイゼーションを楽しめる有料サービス（事前予約制）。6月1日からは、大阪・アメリカ村にあるグラフィティアート専門のストリートアートギャラリー「CMK gallery」が手がける「WORLD OF FLIGHT OSAKA」限定のコラボパッチを展開予定となっている。今後も定期的にさまざまなワークショップを実施予定だという。

展開商品は、最新のジョーダン ブランドのライフスタイル、パフォーマンス両方のプロダクトを幅広く展開する。さらに、「WORLD OF FLIGHT OSAKA」でしか手に入らない限定Tシャツをはじめ、人気レトロプロダクトの先行販売やサプライズリストックなどの特別な体験を提供する。

［店舗概要］

店名：WORLD OF FLIGHT OSAKA

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1−8−3 心斎橋PARCO 地下1階

営業時間：10:00〜20:00 ※年末年始は変更予定

オープン日：5月1日（金）

ナイキジャパン＝https://www.nike.com/jp