【ディズニーストア：GOOFY FASHION 2026】 5月8日 発売 5月5日 先行発売（ディズニー公式オンラインストア）

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」を5月8日に発売する。なお、ディズニー公式オンラインストアでは5月5日に先行発売される。

今回展開されるのは、5月25日に誕生日を迎えるグーフィーのグッズ。グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、グーフィーの愛らしい表情やポーズを描いたポップなアートがデザインされたブルゾン、デニムシャツなどが用意されている。

さらに、Ｔシャツ、大容量サイズのバックパック、ワッペンの付いた帽子などがラインナップ。他にも、ポーチに入れてコンパクトに持ち運べるシートクッション、キーチェーンやポーチなども展開される。

□「GOOFY FASHION 2026」特集ページ

「デニムシャツ」8,800円

「バックパック ポーチ付き」8,800円

「靴下」550円

「シートクッション ポーチ入り」2,500円

「ショッピングバッグ」

(C) Disney