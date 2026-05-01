ディズニーストア、グーフィーの新コレクション5月8日発売！ パークでも活躍するアパレルグッズ多数ECでは5月5日先行販売
【ディズニーストア：GOOFY FASHION 2026】 5月8日 発売 5月5日 先行発売（ディズニー公式オンラインストア）
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」を5月8日に発売する。なお、ディズニー公式オンラインストアでは5月5日に先行発売される。
今回展開されるのは、5月25日に誕生日を迎えるグーフィーのグッズ。グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、グーフィーの愛らしい表情やポーズを描いたポップなアートがデザインされたブルゾン、デニムシャツなどが用意されている。
さらに、Ｔシャツ、大容量サイズのバックパック、ワッペンの付いた帽子などがラインナップ。他にも、ポーチに入れてコンパクトに持ち運べるシートクッション、キーチェーンやポーチなども展開される。
□「GOOFY FASHION 2026」特集ページ
「デニムシャツ」8,800円
「バックパック ポーチ付き」8,800円
「靴下」550円
「シートクッション ポーチ入り」2,500円
「ショッピングバッグ」
(C) Disney