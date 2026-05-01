1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数276、値下がり銘柄数242と、値上がりが優勢だった。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>がストップ高。ＣａＳｙ<9215>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイフロンティア<2934>、デジタルプラス<3691>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、パワーエックス<485A>など6銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、ＡＣＳＬ<6232>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>、ブルーイノベーション<5597>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>は値上がり率上位に買われた。



一方、シーユーシー<9158>がストップ安。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は一時ストップ安と急落した。インテグループ<192A>、アスカネット<2438>、フルッタフルッタ<2586>、クリアル<2998>、ブッキングリゾート<324A>など34銘柄は年初来安値を更新。リファインバースグループ<7375>、フライヤー<323A>、ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236>、アミタホールディングス<2195>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース