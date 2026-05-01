◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）

前走のオーシャンＳはスムーズなレースができず１２着に敗れたファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、引き続きクリストフ・ルメール騎手とのコンビで７枠１３番から、巻き返しを狙う。

３連勝中で一気の重賞制覇を目指すダノンセンチュリー（牡４歳、美浦・萩原清厩舎、父フィエールマン）は１枠２番、先週は土日で重賞２勝の武豊騎手が騎乗するヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）は大外枠の８枠１８番に決定した。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）レッドシュヴェルト 牡６ ５７ 横山 和生

（２）ダノンセンチュリー 牡４ ５７ ダミアン・レーン

（３）カンチェンジュンガ 牡６ ５８ マイケル・ディー

（４）シリウスコルト 牡５ ５７ 田辺 裕信

（５）ワイドラトゥール 牝５ ５５ 西塚 洸二

（６）セフィロ 牝６ ５５ 三浦 皇成

（７）ラケマーダ 牡６ ５７ 原 優介

（８）ララマセラシオン 牡５ ５７ 菅原 明良

（９）フリームファクシ 牡６ ５７ 佐々木 大輔

（１０）キープカルム 牡５ ５７ 荻野 極

（１１）アサカラキング 牡６ ５７ 戸崎 圭太

（１２）ウイントワイライト 牝４ ５５ 横山 典弘

（１３）ファンダム 牡４ ５７ クリストフ・ルメール

（１４）マイネルチケット 牡４ ５７ 横山 武史

（１５）レイベリング 牡６ ５７ 石橋 脩

（１６）ワールズエンド 牡５ ５７ 津村 明秀

（１７）ダノンマッキンリー 牡５ ５７ 高杉 吏麒

（１８）ヤブサメ 牡５ ５７ 武 豊