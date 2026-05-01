水をかけ合う笑顔の裏で…タイ旧正月「ソンクラーン」燃料高騰が変えた“移動”のかたち

「水かけ祭り」として知られるタイの旧正月「ソンクラーン」が、4月13日から15日にかけて行われた。

水しぶきが飛び交い、笑顔があふれる光景は、いつもと変わらない。

しかしその裏で、今年は人々の移動に変化が生じていた。

中東情勢の緊迫化に伴う燃料価格の高騰を背景に、タイは“新たな日常”に直面している。

水しぶきに包まれた首都バンコク

バックパッカーの聖地として知られる首都バンコクのカオサン通りでは、昼間から熱気に包まれていた。

水鉄砲を手にした人々が通りを埋め尽くし、観光客も地元の若者も入り交じって、水を浴びせ合う。

取材中も背後から突然、バケツ一杯の水を浴びせられた。

抵抗する間もなく、カメラも服も一瞬で水浸しになった。

いたるところから歓声が上がり、通りは巨大な「水の戦場」と化していた。

もともと「ソンクラーン」は、仏像や年長者に水をかけて清め、無病息災を願うとされる伝統行事だ。

それが近年では、水をかけ合う祭りとなって、国内外から観光客を集める一大イベントとなっている。

一方で、外国人観光客からは物価の上昇を実感する声も聞かれた。

背景には、足元で進むエネルギー価格の上昇がある。

実際タイでは、ガソリン価格が大きく上昇している。

3月上旬には、1リットルあたり約39バーツ（約195円）だったが、1カ月後には約52バーツ（約260円）前後にまで跳ね上がった（1バーツ：5円で計算）。

「車では帰れない」変わる帰省の選択

タイのソンクラーンは、日本の正月のように帰省の時期でもある。

バンコク北部のバスターミナルでは、地方へ向かう人々が列をつくり、出発を待っていた。

席に座れず、床に腰を下ろす人の姿も目立つ。

燃料価格の高騰により、これまで自家用車で帰省していた人たちの一部が、より安い長距離バスへと移動手段を切り替えているのだ。

タイ人利用客：

オンラインチケットも満席で、ここでもなかなか買えなかった。



タイ人利用客：

車だと高いので、バスの方が節約になる。

国営バス会社によると、バンコク発着の長距離バスの利用者数は、ピーク時に1日16万〜18万人規模と、2025年と同水準か、それ以上になったとみられている。

観光にも広がる影響

影響は帰省にとどまらない。

バンコクを流れるチャオプラヤ川では、観光ボートの乗り場に手書きで修正された料金表が掲げられていた。

川沿いに建つ寺院「ワット・アルン」などを望む人気ルートだが、3月以降、2度の値上げで計4バーツ（約20円）引き上げられた。

その後、ディーゼル燃料の一時的な下落を受けて、5月からは一部値下げも予定されているが、観光客の受け止めは敏感だ。

オーストリア人観光客：

ひどいですね。このままでは暮らしにくくなってしまうと思います。



日本人観光客：

安いタイを想像して来たのに、値上げが続くとなると残念です。

日常の足にも直撃

さらに影響は、日常の足にも及んでいる。

古都アユタヤとバンコクを結ぶ乗り合いバンは、通勤や通学、観光客の移動を支える重要な交通手段だ。

しかし、ここでも変化が起きていた。

運賃は4月から、一律10バーツ（約50円）値上げされ、片道80バーツ（約400円）に。

さらに、1日50〜60便あった往復便は、約30便にまで減らされた。

運転手は「燃料費が高騰しているので、利益がほぼありません」、「戦争の影響が一般人にまで及んでいます。無関係な人が巻き込まれ、苦労を強いられています」と、厳しい現状を語る。

ゾウも「歩いて出勤」

さらに、タイ観光を象徴する存在にも影響は広がっている。

アユタヤでは、遺跡群をゾウに乗って巡るツアーが人気を集めてきた。

これまでゾウは、トラックで観光施設まで運ばれていたが、燃料不足の影響で十分な輸送が難しくなった。

そのため、ゾウが自ら歩いて“出勤”する光景が見られるようになった。

道路をゆっくりと進むゾウ。車の脇をすり抜けながら、約3kmの道のりを1時間かけて歩いていく。

施設ではゾウの負担を減らすため、働く頭数を半分近くに減らした。

しかし、餌の運搬など今後の影響は避けられない可能性がある。

施設の責任者：

ゾウ乗りはタイ観光の目玉です。閉鎖は考えていません。みんなで協力して、この状況を乗り越えたい。

それでも、人々は祝う

水しぶきの向こうで、遠くの戦争が人々の動き方を変えている。

それでも、にぎわいと笑顔は変わらない。

アイルランド人観光客：

状況はとても厳しいですが、それでもこうしてソンクラーンをお祝いできるのは、いいことだと思います。

4月に発足したタイの新政権は、国民にエネルギーの節約を呼びかけ、「新しい生活に慣れる必要がある」としている。

祝祭の熱気の中で、タイは“新しい日常”へと向き合い始めている。