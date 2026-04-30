【交際NG！8歳上の女上司】「大事なのは息子のビジョン」机上の空論は不要＜第8話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第8話 冷静な夫。どうして？
【編集部コメント】
旦那さん、冷静に返してくれましたね！ そうなのです。リカコさんはソウスケさんを通り越して相手の女性を思いっきり責めていますが、まずは相手の女性よりも自分の息子に目を向けるべきなのです。そしてそんな相手を選んだのは自分が育てた息子であることを、今一度理解すべきですよね。ヒートアップしているときは難しいかもしれませんが、クールダウンしたらきっと見えてなかったものも見えてくる……かな？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第8話 冷静な夫。どうして？
【編集部コメント】
旦那さん、冷静に返してくれましたね！ そうなのです。リカコさんはソウスケさんを通り越して相手の女性を思いっきり責めていますが、まずは相手の女性よりも自分の息子に目を向けるべきなのです。そしてそんな相手を選んだのは自分が育てた息子であることを、今一度理解すべきですよね。ヒートアップしているときは難しいかもしれませんが、クールダウンしたらきっと見えてなかったものも見えてくる……かな？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙