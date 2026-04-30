これからの気象情報です。

5月1日(金)は、嵐のような天気になるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の各地に強風注意報が発表されています。



◆5月1日(金)天気

・上越地方

午前中は雨が降ったりやんだりしますが、午後は各地に雨雲がかかるでしょう。

夕方以降は、土砂降りのところもありそうです。



・中越地方

昼過ぎにかけても所々でにわか雨があるでしょう。

夕方以降はまとまった雨雲がかかり、雷雨になるところもありそうです。

また、次第に風も強まるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは、雨が降ってもあまり強い降り方にはならないでしょう。

ただ、夕方からは本降りの雨になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

傘が手放せない一日で、午後は雨風ともに強まるでしょう。

とくに、夜は所々で土砂降りになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

遅い時間になるほど雨の降り方が強まるでしょう。

午後は、カミナリを伴うところがあるため、落雷やヒョウにも注意が必要です。



◆風と波

各地で次第に風が強まり、下越と佐渡では暴風が吹く可能性があります。

波の高さは、下越でのち2m、上越・中越・佐渡でのち2.5mの予想です。



◆週間予報

5月2日(土)は各地で風の強い状態が続き、午前中は雨脚が強まるところがあるでしょう。

5月3日(日)は天気が下り坂で、5月4日(月)は再び雨の降り方が強まりそうです。



5月1日(金)は次第に荒れた天気になりそうです。夕方以降は、横殴りの雨にもご注意ください。