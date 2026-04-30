『忍者戦隊カクレンジャー』「カクレマル」がMEMORIAL EDITIONで登場
バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『忍者戦隊カクレンジャー』に登場する忍者刀「カクレマル」を大人向けなりきり玩具として立体化した「カクレマル -MEMORIAL EDITION-」(27,500円)を発売する。予約受付は4月30日16時に開始、発送は2026年9月を予定している。
「カクレマル -MEMORIAL EDITION-」
本商品は、『忍者戦隊カクレンジャー』に登場する忍者刀「カクレマル」を、大人向けなりきり玩具として立体化したもの。全長約700mmのボリュームで商品化され、刀身や鍔、グリップに至るまで、劇中イメージに基づいた造形と彩色を採用している。
劇中で印象的な剣撃音を複数収録するほか、振動ギミックも内蔵し、斬撃時の手応えを演出。刀身の文字部分にはLED発光ギミックを搭載し、必殺技発動時には音声とともに刀身が発光する。
また、カクレンジャー5人の名乗り台詞や、必殺技攻撃時の台詞も収録。刀身に内蔵されたセンサーにより、抜刀・納刀アクションに対応した音声が発動する。さらに、作品世界を彩るBGMも収録し、なりきり遊びの臨場感を高めている。
(C)東映
「カクレマル -MEMORIAL EDITION-」
劇中で印象的な剣撃音を複数収録するほか、振動ギミックも内蔵し、斬撃時の手応えを演出。刀身の文字部分にはLED発光ギミックを搭載し、必殺技発動時には音声とともに刀身が発光する。
また、カクレンジャー5人の名乗り台詞や、必殺技攻撃時の台詞も収録。刀身に内蔵されたセンサーにより、抜刀・納刀アクションに対応した音声が発動する。さらに、作品世界を彩るBGMも収録し、なりきり遊びの臨場感を高めている。
(C)東映