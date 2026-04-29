鈴木愛理、美脚際立つアシンメトリースカート姿に熱視線「脚長すぎて二度見」「顔の小ささに驚き」
【モデルプレス＝2026/04/29】歌手で女優の鈴木愛理が4月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元ハロプロ美女「脚長すぎて二度見」ミニ丈から美脚披露
鈴木は「『SpicySessions 』ありがとうございました」「思い出の曲たちを披露させていただいたり」とつづり、25日に放送されたTBS系の音楽番組「Spicy Sessions」出演時の写真を複数枚投稿。引き締まった脚が際立つアシンメトリーのミニ丈ワンピースに水色のロングブーツを合わせた姿でステージ上で笑顔のオフショットも公開している。また「誕生日もお祝いしていただきありがとうございました！！」とも添えて、デザートと一緒に撮った写真も披露した。
この投稿には「脚長すぎて二度見」「顔の小ささに驚き」「スタイル抜群」「美しい脚」「衣装が似合う」「妖精みたいに可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元ハロプロ美女「脚長すぎて二度見」ミニ丈から美脚披露
◆鈴木愛理、ステージでの姿披露
鈴木は「『SpicySessions 』ありがとうございました」「思い出の曲たちを披露させていただいたり」とつづり、25日に放送されたTBS系の音楽番組「Spicy Sessions」出演時の写真を複数枚投稿。引き締まった脚が際立つアシンメトリーのミニ丈ワンピースに水色のロングブーツを合わせた姿でステージ上で笑顔のオフショットも公開している。また「誕生日もお祝いしていただきありがとうございました！！」とも添えて、デザートと一緒に撮った写真も披露した。
◆鈴木愛理の投稿に反響
この投稿には「脚長すぎて二度見」「顔の小ささに驚き」「スタイル抜群」「美しい脚」「衣装が似合う」「妖精みたいに可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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