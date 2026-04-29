ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは4月28日、投稿を更新。佐々木朗希選手と美女のツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramより）

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ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは4月28日、投稿を更新。同チーム所属の佐々木朗希選手と美女とのツーショットを披露しました。

【写真】佐々木朗希と美女のツーショット

X JAPANメンバーの姿も

同アカウントは「球場で『日本の文化を祝うナイト』を開催」と英語でつづり、13枚の写真を投稿しています。試合前に日本の文化や伝統をたたえるイベントが開催されたよう。1枚目は佐々木選手となでしこジャパンの遠藤純選手のツーショットです。

佐々木選手はドジャースの青いパーカーにキャップをかぶった姿、遠藤選手はピンクヘアでブラトップにデニムを合わせ、ドジャースの白いユニフォームを羽織った姿です。おしゃれなへそ出しスタイルで、美しい腹筋もちらりと見えています。また遠藤選手が始球式を行う様子や、遠藤選手とX JAPANのYOSHIKIさんのツーショットも。

大谷選手の写真や動画も公開

27日の投稿では、同チーム所属の大谷翔平選手の写真と動画を公開していた同アカウント。ファンからは、「久しぶりのホームラン嬉しいです」「待ってました！！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)