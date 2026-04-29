佐々木朗希、なでしこジャパン美女とのツーショット公開！ ドジャース始球式に登場。X JAPANのYOSHIKIも
佐々木朗希、なでしこジャパン美女とのツーショット公開！ ドジャース始球式に登場。X JAPANのYOSHIKIも
ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは4月28日、投稿を更新。同チーム所属の佐々木朗希選手と美女とのツーショットを披露しました。
【写真】佐々木朗希と美女のツーショット
X JAPANメンバーの姿も同アカウントは「球場で『日本の文化を祝うナイト』を開催」と英語でつづり、13枚の写真を投稿しています。試合前に日本の文化や伝統をたたえるイベントが開催されたよう。1枚目は佐々木選手となでしこジャパンの遠藤純選手のツーショットです。
佐々木選手はドジャースの青いパーカーにキャップをかぶった姿、遠藤選手はピンクヘアでブラトップにデニムを合わせ、ドジャースの白いユニフォームを羽織った姿です。おしゃれなへそ出しスタイルで、美しい腹筋もちらりと見えています。また遠藤選手が始球式を行う様子や、遠藤選手とX JAPANのYOSHIKIさんのツーショットも。
大谷選手の写真や動画も公開27日の投稿では、同チーム所属の大谷翔平選手の写真と動画を公開していた同アカウント。ファンからは、「久しぶりのホームラン嬉しいです」「待ってました！！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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