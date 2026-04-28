春の鶴岡市の味覚、湯田川孟宗の収穫がピークを迎えています。

【写真を見る】えぐみが少なく、みずみずしい！ 飛ぶように売れる湯田川孟宗の収穫がピーク 今年は豊作の「おもて年」（山形・鶴岡市）

えぐみが少なく、みずみずしい。その味覚を求め直売所にも大勢の人が訪れました。

土から掘り出される大きなタケノコ。鶴岡市湯田川地区特産の「湯田川孟宗」です。

湯田川孟宗は普通のタケノコに比べえぐみが少なく、みずみずしいのが特徴です。

伊藤敏夫さんは収穫歴２０年以上のベテラン。きょうも丁寧に収穫していきます。

生産者 伊藤敏夫さん「湯田川の場合は朝掘りにこだわってやっているので、おいしいと思う。土壌そのものが赤土の粘土なので空気が土壌の中に入りにくいのでえぐみが無い」

■今年は豊作の「おもて年」

今まさに収穫の最盛期を迎えている湯田川孟宗は、豊作の「おもて年」とそうではない「裏年」を繰り返しています。

今年はおもて年にあたり、集荷量は去年に比べ倍以上になると見込んでいます。

湯田川孟宗を販売するもんとあ～る白山店では営業前からおよそ３０人が列を作っていました。

■飛ぶように売れる！

朝９時のオープンに合わせ湯田川孟宗を置いてあるエリアに一直線。次々と買い物かごに入れていき飛ぶように売れていきます。

販売開始から数分で残り僅かになってしまいました。

訪れた人「４袋です。自分ちと子どもと、あとお友達に分ける。いっぱい並んでいたので何個買えるかなと思ったが、一応希望の個数買えたので良かった」

訪れた人「３０人、５０人くらい並んでいて買えるか不安でした。やっと湯田川でたなという感じ。（Ｑどんなふうに食べたい？）孟宗汁！」

もんとあ～る白山店 衣川希 店長「（売れ行きは）好調です。昨年は少なかったので、皆さんに皆さんに買ってもらえない時期があったが、今年は皆さん色々手にされていて良いかなと思う。定番の孟宗汁を作ってもらうのもいいと思うし、いろいろ各家庭の味付けがあると思うので旬のものを取り入れて健康になって欲しい」

集荷のピークは来月中旬まで続くということです。