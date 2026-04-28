鹿児島海上保安部などによりますと、がありました。発電機が故障して船内では電気が使えず、午前中から鹿児島市喜入沖の錦江湾で漂流状態にあるということです。

船には乗客41人と乗員16人が乗っていて、けが人などはいないということです。

乗客の男性「船内は停電している」

乗客の男性は、「鹿児島港を出て喜入沖で引き返すかもというアナウンスがあった。Uターンしたら船内の電気が切れた。船内には県外からの旅行客や仕事で屋久島に向かう人が多く、連休の予約や予定もあって、みんな困っている様子だった。自動販売機も停電しているので、さきほど飲み物が配られた。午後1時ごろ船を引っ張るタグボートが来ると聞いてる」と話しています。

停電によりフェリー屋久島2はエンジンが停止し、舵もきかないということで、鹿児島海保の船が周囲を警戒しています。

フェリー屋久島２は、鹿児島市と屋久島を結ぶフェリーで、約3400トン、全長約120メートル、全幅約18メートルです。

時刻表では、きょう午前8時半に鹿児島本港を出て、午後0時半に屋久島に到着する予定でした。

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