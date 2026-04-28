―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　山洋電 <6516>
　26年3月期の連結最終利益は前の期比53.6％増の86.6億円に伸び、27年3月期も前期比38.6％増の120億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6516> 山洋電 　　　　東Ｐ 　 +23.05 　　4/27　本決算　　　 42.08
<6754> アンリツ 　　　東Ｐ 　 +10.74 　　4/27　本決算　　　 23.86
<7949> 小松ウオール 　東Ｐ　　 +9.06 　　4/27　本決算　　　　3.86
<7278> エクセディ 　　東Ｐ　　 +7.65 　　4/27　本決算　　　 -2.74
<2760> 東エレデバ 　　東Ｐ　　 +4.69 　　4/27　本決算　　　 15.90

<6857> アドテスト 　　東Ｐ　　 +1.75 　　4/27　本決算　　　 21.73
<7241> フタバ 　　　　東Ｐ　　 +1.60 　　4/27　本決算　　　 -8.83
<8628> 松井 　　　　　東Ｐ　　 +1.18 　　4/27　本決算　　　　　－

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

株探ニュース