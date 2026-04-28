―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月24日から27日の決算発表を経て28日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 山洋電 <6516>

26年3月期の連結最終利益は前の期比53.6％増の86.6億円に伸び、27年3月期も前期比38.6％増の120億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6516> 山洋電 東Ｐ +23.05 4/27 本決算 42.08

<6754> アンリツ 東Ｐ +10.74 4/27 本決算 23.86

<7949> 小松ウオール 東Ｐ +9.06 4/27 本決算 3.86

<7278> エクセディ 東Ｐ +7.65 4/27 本決算 -2.74

<2760> 東エレデバ 東Ｐ +4.69 4/27 本決算 15.90



<6857> アドテスト 東Ｐ +1.75 4/27 本決算 21.73

<7241> フタバ 東Ｐ +1.60 4/27 本決算 -8.83

<8628> 松井 東Ｐ +1.18 4/27 本決算 －



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。



株探ニュース