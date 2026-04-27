東京 お台場地区 海の森公園にて音楽フェス『TOKYO ISLAND 2026』が、10月10日、11日、12日の3連休で開催。また、あわせて第1弾出演アーティストが発表となった。

（参考：鹿野淳が新フェス『TOKYO ISLAND』を語る 「“ポスト音楽フェスティバル”へ移行する時代が来た」）

今回発表されたのは、ACIDMAN、androp、大森靖子、KANA-BOON、氣志團、キュウソネコカミ、ZAZEN BOYS、四星球、スガ シカオ、超能力戦士ドリアン、バックドロップシンデレラ、Base Ball Bear、Lucky Kilimanjaroの13組。今後も出演アーティスト告知は行われる。

また、本日4月27日12時よりチケット先着受付も開始。入場券3日券／2日券／1日券に加え、宿泊キャンプ券とデイキャンプ券、駐車券をイープラスとチケットぴあにて受付中。小学生以下は保護者同伴のもと、保護者1名につき1名まで入場無料になる。

宿泊キャンプ券を持っていれば、公演期間中、1泊でも2泊でも宿泊が可能。宿泊キャンプ利用者限定のヨガや怪談などのコンテンツも用意されている。また、日帰り参加者はデイキャンプエリアまたはシートエリア、テント・タープエリアも利用できる。

さらに、5月3日から6日にかけて埼玉スタジアム2002周辺野外特設会場にて行われる『VIVA LAROCK 2026』の入場無料エリア VIVA LAGARDEN内（グッズエリア）のTOKYO ISLAND特設ブースにてチケットを購入すると、もれなくオフィシャルグッズが配布される。また、缶バッジ作り体験もできるとのことだ。

■『TOKYO ISLAND』キャプテン 鹿野 淳によるメッセージ東京湾に浮かぶ「海の森公園」にて開催する野外フェスTOKYO ISLAND 2026、記念すべき5回目の開催を迎えることになりました。ありがとうございます！まずは第一弾出演アーティストを発表します！秋の過ごしやすい快適なフェスに、今回も素晴らしい、バラエティに富んだ熱いアーティストが集結してくれます。朝と夕方は心地よく、昼前後は少し暑く、そして夜から朝までは涼しくなるーー現状の東京において、野外でライヴやアトラクションや自然を楽しむのに最高な10月というスケジュール。お台場から車で15分。東京ドーム13個分、東京湾のど真ん中の宝島である海の森公園にて、最高の音楽やライヴを軸にした新しいフェスティヴァルが開花し、早5年。

このフェスにははっきりとした夢と目的があります。★東京湾から東京の全貌を見渡せる絶景を誇る公園にて大規模フェスを行い、新しい音楽の聖地を生み出す。★東京のファミリーや友人同士が音楽やアウトドアやワークショップなどのユニークな遊びを気軽に体験し、物差しで計れない感慨を体験してもらう。★自然が溢れるアットホームな空気の中で、ロックやライヴの遊び方を体験し、新しい音楽ファンやアウトドアマニアの絆が生まれる。★お台場から車で15分かからない身近な場所でライヴや焚き火や星空を楽しむ。

TOKYO ISLANDは最高のライヴ、音楽を最高の音響と共に楽しむフェスです。そして最高の環境の中でライヴ以外にも沢山のワークショップ、恐竜探検ツアー、フェス飯、音楽花火、キャンプ＆アウトドアなどを楽しみまくるフェスです。会場内に潜んでいる沢山の恐竜を求めて探検したり、みんながティラノサウルスになって会場を散歩したり、ライヴ直後の夜には名曲に合わせて打ち上がる花火のドラマティックな感動に浸ったり、キャンプタイムには焚き火やバーベキューを楽しんだり、ヨガや怪談！？をおこなったり、とにかく「楽しいと驚きと繋がり」を山ほど公園に集めて音楽と共に至福を味わうフェスです。勿論、一番肝心なのはライヴ！ライヴもとことん身体と心で堪能してもらう環境を整えています。東京でもっとも大きな音楽の集う場所で、大きな心で心おきなく楽しむ野外フェス「TOKYO ISLAND 2026」。今回も極めて便利な非日常空間にて、10月の3連休にお待ちしています！

ちなみに5月3日から6日まで「埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場」にて開催する、兄弟フェスである「VIVALAROCK 2026 Supported by SAISON」の入場無料エリアVIVA LAGARDEN内（グッズエリア）にてブース展開をしています。缶バッジを一緒に作ったり、今回の告知と共に発売を開始したチケットの販売も行いますので、お気軽に遊びに来てくださいね。

鹿野淳（TOKYO ISLAND キャプテン）

（文＝リアルサウンド編集部）