“グラビア界のエース”溝端葵、“短Tシャツ”から美くびれあらわ
グラビアアイドルの溝端葵（24）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号（集英社）の表紙、巻頭グラビア、DVDに登場した。
【写真】白Tシャツ×ジーンズの合間から美くびれをあらわにした溝端葵
溝端は、昨年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、以降“グラビア界のエース”として大ブレークを果たした。
今回も、たわわな胸元を強調するビキニ姿や、短いTシャツから圧巻のくびれを披露している。
そのほか同号には、山崎あみ、瀧山あかね、山田あい、花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉が登場する。
【写真】白Tシャツ×ジーンズの合間から美くびれをあらわにした溝端葵
溝端は、昨年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、以降“グラビア界のエース”として大ブレークを果たした。
今回も、たわわな胸元を強調するビキニ姿や、短いTシャツから圧巻のくびれを披露している。
そのほか同号には、山崎あみ、瀧山あかね、山田あい、花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉が登場する。