心から幸せを感じられない。不倫中に感じる“満たされなさ”の正体
一緒にいるときは楽しいのに、ふとした瞬間に「何かが足りない」と感じる。不倫関係ではそんな場面が少なくありません。“満たされている感覚”と“満たされていない感覚”が同時に存在してしまうのです。
大事なことを共有できない
会っている時間はあっても、日常の多くは共有できない。本来分かち合えるはずの時間や出来事が抜け落ちることで、どこか空白が残るものです。その積み重ねが、“満たされきらない感覚”につながっていきます。
安心感よりも不安が残りやすい
不倫関係では、関係が続いていても先が見えない状態は変わらないもの。そのため、満たされる瞬間があっても、同時に不安も抱えやすくなります。安心していられる時間が少ないほど、気持ちは安定しにくくなるものです。
“比較できない関係”であることの違和感
一般的な恋愛関係と同じ基準で考えられないからこそ、自分の中で「これでいいのか」を判断しにくくなるのも不倫の現実。はっきりした形がないまま続くことで、感情だけが宙に浮いた状態になりやすいのです。
満たされていると感じる瞬間があるからこそ、足りなさにも気づいてしまう。その違和感が何から来ているのか。そこを見つめることが、この関係を今後どうするかを考えるヒントになります。 ※画像は生成AIで作成しています
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