やっぱり【無印良品】が優秀！ 初夏にぴったり♡「リネンアイテムコーデ」

汗ばむ日が増えることが予想される初夏に快適に過ごすなら、清涼感のある素材に注目してみて。今回は【無印良品】のリネンアイテムを使った、初夏にぴったりのカジュアルコーデを紹介します。スタッフさんによる最旬スタイルをお手本に、おしゃれ & 快適な着こなしを作ってみて。

上級者見えが狙えるセットアップコーデ

【無印良品】「婦人 リネンコットンヘリンボーンショートジャケット」\12,900（税込）、「婦人 リネンコットンヘリンボーンタックワイドパンツ」\9,990（税込）

ナチュラルな風合いが魅力の、リネン混のジャケットとパンツを合わせたセットアップコーデ。同素材でまとめることで統一感が生まれて、洗練された着こなしに。グレーの上下に黒のインナーを合わせれば、キリリと引き締まります。華やかさが欲しいときは、インナーをブラウスに変えるのもおすすめ。

ブラックコーデにリネンで季節感を

【無印良品】「婦人 リネンリヨセルイージータックスカート」\9,990（税込）

初夏のブラックコーデは重たく見えがち。そんなときも、リネン混アイテムなら涼しげな印象に。ジャケットはショート丈を選ぶと、ロングスカートとも好バランス。脚長に見せてくれそうです。インナーには明るめのカラーを合わせると、抜け感をプラスできます。

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writer：Emika.M