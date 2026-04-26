転職した同僚に「福利厚生まで含めると、前職より手取り感はよくなった」と聞いて驚きました。月給だけ見れば大差ない会社でも、住宅手当や退職金の有無で将来の働き方は変わってくるのでしょうか？

月給が同じでも「手取り感」が変わる理由とは

同じ月給でも、実際に使えるお金の感覚が違う理由は、給与以外の支援や福利厚生の充実度にあります。住宅手当や社宅が支給される会社では、家賃の一部または全部を会社が負担してくれます。その分、自分の財布から出ていくお金が減るため、結果として自由に使えるお金が増えたように感じやすくなります。

また、企業によっては食事補助や通勤手当、資格取得支援なども充実しています。これらは現金として支給されるわけではない場合もありますが、本来自己負担になる支出を減らしてくれるため、実質的な収入アップと同じ効果があります。

一方で、こうした福利厚生が少ない会社では、同じ月給でも生活費の負担が大きくなります。その結果、貯金に回せるお金が少なくなり、手取りが少ないと感じやすくなります。給与額だけで判断すると、この違いを見落としてしまう点には注意が必要です。



住宅手当や福利厚生が家計に与える具体的な影響

住宅手当は、福利厚生の中でも特に家計への影響が大きい制度です。例えば、毎月3万円の住宅手当が支給される場合、年間で36万円の負担軽減になります。ただし、これは給与に上乗せされるため所得税・社会保険料も増えるため、税負担を差し引いた実質的な手取りは「年収36万円増」とはやや異なります。

さらに重要なのは、この支援が長期間続く点です。5年間であれば180万円、10年であれば360万円と、大きな差になります。この金額があれば、貯金や投資に回すこともでき、将来の資産形成にもつながります。

ただし、住宅手当には条件がある場合も多いです。例えば、実家からの通勤では支給されない、上限額が決まっているなどの制約があります。条件を理解せずに転職すると、「思っていたより支給されない」ということも起こり得ます。そのため、制度の内容は事前にしっかり確認しておくことが大切です。



退職金の有無で将来の安心感はどれだけ変わるか

退職金は、働いている間は実感しにくいものの、将来に大きな影響を与える制度です。一般的に、退職金は長く勤めるほど増えていき、老後資金の一部として活用されます。

例えば、退職金制度がある会社では、定年退職で数百万円から場合によっては1000万円以上が支給されるケースもあります。一方で、退職金がない会社の場合は、老後資金を補うために、毎月コツコツ貯金や投資、あるいはiDeCoやNISAなどの制度を活用して計画的に資産形成を行う必要があります。

もし準備が不足すると、老後の生活に不安が残る可能性があります。そのため、退職金がない場合は、その分を補うための貯蓄計画を早めに立てることが重要です。企業型確定拠出年金などの制度があるかどうかも確認しておくと安心です。



給与だけでなく総合的に働き方を考えることが重要

転職先を選ぶ際は、月給や年収だけでなく、福利厚生を含めた総合的な待遇で判断することが重要です。住宅手当や退職金などの制度は、日々の生活のゆとりや将来の安心感に直結します。

また、自分のライフプランに合った制度かどうかも大切な視点です。これから家賃負担が増える人にとっては住宅手当が大きなメリットになりますし、長く働く予定であれば退職金制度の有無も重要になります。育児や介護が将来見込まれる場合は、育児・介護支援制度の有無も見逃せません。

数字だけでは見えにくい部分に目を向けることで、より納得感のある転職ができます。短期的な給与だけでなく、長期的な視点で働き方を考えることが、結果的に満足度の高いキャリアにつながっていくでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー