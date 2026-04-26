「部屋が散らかっていて、なんとなく気持ちが落ち着かない」

そんな経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。部屋の状態は単なる生活習慣の問題ではありません。そこには「心の状態」と「人生のエネルギー」がそのまま映し出されています。

今回、毎朝5時55分から行われている「1分朝活」で語られたのは、「部屋＝自分自身」という興味深い法則。空間を整えることで、人生そのものが整い始める理由について、長年“空間と人生の相関”を研究してきた舛田光洋さんが教えてくれました。

なぜ「部屋」はその人の人生を映すのか

自分の部屋を見渡してみてください。机の上、床、棚の上。そこにはどんな状態が広がっているでしょうか。

私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。心と行動を整えるための短い習慣ですが、毎週月曜日はゲスト講師をお迎えしています。

今回のゲストは、『あなたの部屋は、あなた自身です。「人生」と「空間」の相関法則』（サンマーク出版）の著者、舛田光洋さん。

長年、空間と人の心の関係を研究し、整理や環境づくりを通して人生を変えてきた実践家です。

「あなたの部屋は、あなた自身です」

舛田さんが最初に語ってくれたのは、非常にシンプルでありながら深い言葉でした。

「あなたの部屋は、あなた自身です」

人の思いは行動になり、行動の積み重ねが環境をつくります。

そして、その結果として現れるのが「部屋の状態」なのです。つまり、部屋の状態は偶然ではありません。その人の思考、選択、生活習慣の結果として出来上がっているものです。

ただし、ここで多くの人が誤解するポイントがあります。舛田さんはこう言いました。

「部屋が散らかっているからといって、自分はダメだと思わないでください」

むしろ、散らかっている部屋は、外で頑張っている証拠でもあるのです。

外でエネルギーを使い、仕事や社会活動に集中している人ほど、家の中のエネルギーが後回しになることもあります。

だからこそ大切なのは、まずは自分を褒めること。そして、「一拭き」「一捨て」から始めること。その小さな行動が、未来を少しずつ変えていくのです。

お金持ちは「床に物を置かない」

もう一つ印象的だったのは、「床」の話です。舛田さんによると、豊かな人の部屋にはある共通点があります。

それは「床に物を置かない」ということ。

実際の調査でも、床面積の広さには明確な差があるそうです。お金を持っている人の部屋は、床が広く見える。

逆に、経済的に余裕のない人ほど、物が多く床を占領している傾向がある。その差は、平均すると約2倍。

なぜこのような差が生まれるのでしょうか。舛田さんはこう説明します。人が豊かになっていく過程では、エネルギーが集中していきます。すると、持ち物も厳選されていく。

結果として、

・余計なものが減る

・空間に余白が生まれる

・集中できる環境ができる

この循環が、さらに成果を生み出していくのです。

日本人が「きれい好き」な理由

舛田さんの話は、日本文化の話にも及びました。日本人は世界的に見ても、かなり「きれい好き」な民族です。

しかしそれは、単なる性格ではなく、文化的背景があります。例えば「玄関」。玄関という言葉は、仏教の言葉から来ています。

もともとは、悟りを志す人が入る寺院の入口を指していました。つまり、玄関は「神聖な空間の入口」だったのです。

同じように、風呂も仏教の「沐浴」の文化と関係しています。体を清めるだけでなく、一日の振り返りをする場所でもある。こうした文化が、日本人の空間感覚を作っているのです。

日本人の睡眠が世界一悪い理由

興味深かったのは、「寝室」の話でした。実は日本には、寝室に関する文化がほとんどありません。日本の住宅は、歴史的に「リビングで寝る文化」でした。布団を敷いて寝て、朝になると片付ける。そのため、「睡眠空間を整える」という意識が、西洋ほど強くないのです。

一方、西洋では寝室を非常に大切にします。睡眠は、潜在意識を整える時間。脳の回復、感情の整理、記憶の統合が行われる重要な時間です。

舛田さんの本でも、「睡眠こそ潜在意識を活性化させる最も重要な時間」と書かれています。だからこそ、寝室は整っていることが大切。部屋が散らかっていると、脳内疲労が起こりやすくなると言われています。

「半畳の聖域」を作る

今回の朝活で特に印象的だったのが、「未来ジャーナリング」の話でした。

人は、長く住んでいる家ほど、過去の自分の影響を受けます。例えば、30年住んでいる家なら、その空間は「過去30年の自分の思考」で出来ている。その空間が、未来の変化を否定することもあるのです。そこで舛田さんが提案しているのが、半畳でいいから“聖域”を作ること。

家の中に、小さな例外領域を作る。

そこだけは

・整っている

・静か

・未来を考える場所

その空間で未来の理想の自分の生活を想像して書く、ジャーナリングを行うと、未来の自分とコンタクトできると言います。

夜の「縦横をそろえる掃除」

最後に教えてくれたのは、とても簡単な習慣でした。夜掃除です。

ただし、大掃除ではありません。やることは一つ。縦横をそろえること。本、椅子、机、クッション。曲がっているものを、まっすぐに整える。それだけで空間のエネルギーが整うそうです。

人は、視覚的に乱れた環境にいると、無意識のうちに疲労を感じます。だから、夜に少し整えるだけで、翌日の集中力や気分が変わってくるのです。

今回の朝活を通して、改めて感じたことがあります。人生を変えるのは、大きな決断ではない。毎日目にする「空間」を少し整えること。一拭き、一捨て。その小さな行動が、思考を変え、行動を変え、やがて人生そのものを変えていくのだと感じた時間でした。