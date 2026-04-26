グラビア卒業を発表の天木じゅん、『FLASH』で親友・永尾まりやがカメラマンを務めた裏側公開

前代未聞！瀬戸環奈が表紙＆W袋とじで19Pジャック！ グラビア卒業の天木じゅんを親友・永尾まりやがサプライズ撮、相沢菜々子掲載の『FLASH』は4月21日(火)発売

グラビア卒業！ 天木じゅんが『FLASH』でサプライズ卒業撮を披露

ミニマムグラマーなプロポーションを武器に、長年グラビア界の第一線を走り続けてきた天木じゅん。この夏でのグラビア卒業を表明した彼女が、『FLASH』の誌面に登場した。

グラビア全8ページの撮影を担当したのは、親友のタレント・永尾まりや。天木本人には内密に進められたという、サプライズ撮影の舞台裏を明かすロングインタビューも掲載されている。

ファンにとって見逃せない、卒業を控えた彼女の集大成となる一冊だ。

【プロフィール】

天木じゅん（あまき・じゅん）

30歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身

T149・B95 W59 H93

2012年活動開始。2014年グラビアに初挑戦し、以後トップグラドルとして活躍。俳優、タレントとしても活動中。3月に今夏でグラドルとしての活動を卒業することを発表。6月7日（日）に東京・Studio Bootyにてイベントを開催予定。

そのほか最新情報は、公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@jun.amaki）にて

【クレジット】

天木じゅん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎永尾まりや(八木茉莉)