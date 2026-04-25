人気コラボ再びーーッ！【ダイソー × TGC】クリア素材が激かわ♡「キラキラアイテム」

「TGC（東京ガールズコレクション）」と【ダイソー】とのコラボアイテムが、このたび再登場したとの情報をキャッチ。夏にうれしいクリア素材アイテムが、プチプラで手に入ります。今回はその中から、キラキラデザインのグッズをご紹介！

ちょっとした小物の持ち歩きに便利

【ダイソー】「ショルダーバッグにもなるポーチ」\220（税込）

薄型で、カバンの中に忍ばせやすいビニールポーチ。2箇所のファスナーで仕切られているため、小物を分けて収納できるのが便利です。別売りのショルダー紐を付ければ、手軽な肩がけバッグとしても使用可能。クリア素材にラメのきらめきが、お出かけ気分を高めてくれそうです。

ころんとフォルムにハートポケットが可愛い

【ダイソー】「バニティバッグ（ハートポケット付き）」\550（税込）

ころんとしたフォルムに、ハートポケットが映えるキュートなデザイン。クリアな素材が爽やかで、コーデのアクセントになってくれそうです。水に強そうなビニール素材だから、プールや海などのレジャーシーンにもおすすめ。コスメ類の収納にも使えて、マルチに活躍してくれる予感です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。