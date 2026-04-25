春夏にイメチェンするなら！【40・50代】首元キレイ見え♡「大人のショートボブ」

春夏にヘアスタイルを変えるなら、首元がすっきりと美しく見えるショートボブに注目してみて。適度な丸みとタイトな襟足のバランスが大人の魅力を引き立ててくれるはず。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、爽やかな季節にぴったりな、大人のショートボブをご紹介します。

透明感あふれるダークブラウンのショートボブ

落ち着いたダークブラウンで染め上げた、透明感のあるショートボブです。ベースはやや前上がりにカットして内側へ入れることで、全体をまとまりよく仕上げています。トップはふんわり感を意識しながら、毛束をつまむようにワンカールさせることで、軽やかな動きが演出されました。

地毛風カラーで作るメリハリショートボブ

こちらは地毛風カラーを活かしたメリハリのあるスタイルです。後頭部にはレイヤーを入れてふんわりとした丸みを持たせつつ、首元はグッとタイトに引き締めています。顔まわりは後ろへ流れるようにセットして、今っぽい毛流れに。落ち着いたカラーでもトレンド感を取り入れたい人におすすめのスタイルです。

小顔効果も狙えるくすみブラウンボブ

爽やかな雰囲気が漂う、くすみブラウンのショートボブ。襟足をプツッと切り揃えることで、首まわりがよりすっきりと見えるデザインになっています。フェイスラインのおくれ毛で、小顔効果も期待できそう。美しいフォルムが清潔感を与えてくれる、まさに春夏向けのショートボブと言えるかも。

ナチュラルに動くベージュボブ

高めの位置から段を入れて毛束ごとのナチュラルな動きを活かした落ち着いたベージュカラーのショートボブです。トップは軽くふんわりとさせつつ、襟足は少しくびれるように整えることで首がきれいに見えるよう工夫されています。短めでも柔らかな空気感をまといたい人にぴったりのスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@takatsu_kazunori様、@chikara.ito___様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里