「BTSスペシャル」、衛星劇場で3ヶ月連続放送 日本での1stツアーから、素顔垣間見える貴重なバラエティーまで
7人組グループ・BTSの出演番組を放送する「BTSスペシャル」が、CS放送「衛星劇場」で4月・5月・6月と3ヶ月連続で放送される。
【写真】初々しい…BTSの1st JAPAN TOURより
3月20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースし、約4年ぶりのカムバックを果たしたBTS。4月からは新時代の幕開けとなるワールドツアーへと乗り出した彼らの再始動を記念し、CS「衛星劇場」では、3ヶ月にわたり「BTSスペシャル」を特集放送する。
本特集では、世界的な飛躍を遂げる原点となった2015年〜2016年の日本のライブ3作品に加え、彼らの素顔を垣間見ることができる貴重なバラエティー「AFTER SCHOOL CLUB【BTS出演回】」もあわせて放送。いずれも「衛星劇場」初放送となる。
■防弾少年団 1st JAPAN TOUR 2015『WAKE UP:OPEN YOUR EYES』
放送日時：4月30日 午後11：00〜ほか
1stアルバム『WAKE UP』を引っ下げ、東京・大阪・名古屋・福岡の全国4都市6公演で約2万2000人を動員したBTS初の日本単独ツアーから、2015年2月11日に開催された幕張メッセ公演の模様を放送。
（2015年2月11日 千葉・幕張メッセイベントホール）
■2015 BTS LIVE＜花様年華 on stage＞ 〜Japan Edition〜at YOKOHAMA ARENA
放送日時：5月24日 午後7：00〜ほか
BTS初の単独アリーナ公演。ツアータイトルの“花様年華（かようねんか）”は、人生の中でもっとも美しく輝く瞬間。会場を埋め尽くしたファンを、花様年華の世界観を作り上げたステージと圧巻のライブパフォーマンスで魅了。
（2015年12月9日 横浜アリーナ）
■『2016 BTS LIVE＜花様年華 on stage:epilogue＞ 〜Japan Edition〜』
放送日時：6月14日 午後3：45〜
BTSが、アジア10都市全14公演をめぐり計14万4千人を動員したツアーから、2016年8月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたツアーファイナルの模様を放送。
（2016年8月14日 東京・国立代々木競技場第一体育館）
■AFTER SCHOOL CLUB【BTS出演回】
放送日時：6月5日〜（毎週金曜 午後10：00〜）ほか
K-POPアーティストたちが、SNSやTV電話を通じて世界中のファンからのリクエストや質問にリアルに答える。韓国の放送局アリランTVで放送され、世界各国で放送されているワールドワイドなK-POPバラエティー番組から、2013年〜2015年にBTSメンバーが出演した全9回を放送する。
【写真】初々しい…BTSの1st JAPAN TOURより
3月20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースし、約4年ぶりのカムバックを果たしたBTS。4月からは新時代の幕開けとなるワールドツアーへと乗り出した彼らの再始動を記念し、CS「衛星劇場」では、3ヶ月にわたり「BTSスペシャル」を特集放送する。
■防弾少年団 1st JAPAN TOUR 2015『WAKE UP:OPEN YOUR EYES』
放送日時：4月30日 午後11：00〜ほか
1stアルバム『WAKE UP』を引っ下げ、東京・大阪・名古屋・福岡の全国4都市6公演で約2万2000人を動員したBTS初の日本単独ツアーから、2015年2月11日に開催された幕張メッセ公演の模様を放送。
（2015年2月11日 千葉・幕張メッセイベントホール）
■2015 BTS LIVE＜花様年華 on stage＞ 〜Japan Edition〜at YOKOHAMA ARENA
放送日時：5月24日 午後7：00〜ほか
BTS初の単独アリーナ公演。ツアータイトルの“花様年華（かようねんか）”は、人生の中でもっとも美しく輝く瞬間。会場を埋め尽くしたファンを、花様年華の世界観を作り上げたステージと圧巻のライブパフォーマンスで魅了。
（2015年12月9日 横浜アリーナ）
■『2016 BTS LIVE＜花様年華 on stage:epilogue＞ 〜Japan Edition〜』
放送日時：6月14日 午後3：45〜
BTSが、アジア10都市全14公演をめぐり計14万4千人を動員したツアーから、2016年8月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたツアーファイナルの模様を放送。
（2016年8月14日 東京・国立代々木競技場第一体育館）
■AFTER SCHOOL CLUB【BTS出演回】
放送日時：6月5日〜（毎週金曜 午後10：00〜）ほか
K-POPアーティストたちが、SNSやTV電話を通じて世界中のファンからのリクエストや質問にリアルに答える。韓国の放送局アリランTVで放送され、世界各国で放送されているワールドワイドなK-POPバラエティー番組から、2013年〜2015年にBTSメンバーが出演した全9回を放送する。