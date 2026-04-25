[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](クロスタ)

※14:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 15 安部崇士

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 28 眞鍋旭輝

DF 45 田中誠太郎

MF 8 力安祥伍

MF 82 坂井駿也

FW 18 佐藤遼

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 35 江川慶城

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

FW 9 有田稜

FW 18 河村慶人

控え

GK 73 熊倉匠

DF 23 小島凛士郎

MF 7 千布一輝

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

MF 32 K. Umeki

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

監督

村主博正