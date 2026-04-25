宮崎vs鹿児島 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](クロスタ)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 23 小島凛士郎
MF 7 千布一輝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 32 K. Umeki
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 28 眞鍋旭輝
DF 45 田中誠太郎
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 23 小島凛士郎
MF 7 千布一輝
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 32 K. Umeki
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正