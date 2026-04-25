北九州vs山口 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 1 伊藤剛
DF 23 前田稜太
DF 30 福森健太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 24 平松昇
MF 40 官澤琉汰
FW 10 永井龍
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
[レノファ山口FC]
先発
GK 99 遠藤雅己
DF 2 小澤亮太
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 11 藤岡浩介
MF 17 田邉光平
MF 25 藤森颯太
FW 34 古川大悟
控え
GK 16 糸原紘史郎
DF 38 田所莉旺
DF 49 峰田祐哉
DF 77 山本龍平
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 1 伊藤剛
DF 23 前田稜太
DF 30 福森健太
MF 8 吉長真優
MF 24 平松昇
MF 40 官澤琉汰
FW 10 永井龍
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
[レノファ山口FC]
先発
GK 99 遠藤雅己
DF 2 小澤亮太
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 11 藤岡浩介
MF 17 田邉光平
MF 25 藤森颯太
FW 34 古川大悟
控え
GK 16 糸原紘史郎
DF 38 田所莉旺
DF 49 峰田祐哉
DF 77 山本龍平
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治