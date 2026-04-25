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今年もやってきました、ゴールデンウィーク。家族や友達と旅行に行く方もいれば、お家でまったり映画やドラマを楽しむ! という方もいると思います。

「せっかくの連休だけど何するか迷うなぁ…」という方は、ゲームに没頭する時間を設けてみてはいかがでしょうか？PlayStation 5やNintendo Switch 2などの家庭ゲーム機で遊べる話題のアクションゲーム作品をピックアップしました。

＜目次＞ ● 『ドンキーコング バナンザ』 ● 『プラグマタ』 ● 『紅の砂漠』 ● 『バイオハザード レクエイム』 ● 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

『ドンキーコング バナンザ』

Image: Nintendo

バナナ大好きのドンキーコングと歌うことが大好きなポリーンが協力し合いながら星の中心を目指す物語。

ストーリーやBGM、演出、グラフィック、ボリュームなど、すべての要素において非常に満足度が高く、個人的GOTY2025を選べと言われたら本作を推します。ドンキー自慢の破壊アクションはとにかく爽快で、気分もスカッとすること間違いなし。

2人協力プレイやおすそわけ通信にも対応しているため、友だちと一緒に楽しむこともできます。また、昨年9月には有料追加コンテンツの配信もスタートしました。

ジャンル：3Dアクションアドベンチャー プラットフォーム：Nintendo Switch 2

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『プラグマタ』

Image: ©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

発売から僅か2日で全世界販売本数100万本を記録するなど、今最も注目を集めている作品の1つが、カプコン完全新規IPの『プラグマタ』です。

近未来の月面世界を舞台とした作品で、ハッキングとアクションが組み合わさった新感覚の戦闘システムはまさに画期的。最初は操作に戸惑うかもしれませんが、この爽快感は1度体験したら時間泥棒になってくれるはず。

こちらも体験版が用意されているため、パズルゲーム好きの方も1度試してみてはいかがでしょうか？

ジャンル：SFアクションアドベンチャー プラットフォーム：PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Steam / Nintendo Switch 2

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『紅の砂漠』

Image: PlayStation. Blog

ゴールデンウィーク期間中にじっくりガッツリ遊べるゲームをお探しの方は、『紅の砂漠』をオススメします。

とにかくマップが広いのと、グラフィックが丁寧かつ美しく描かれているのに加えて、ストーリーやサブクエストなどのボリュームも異常に多いため連休にこそ遊ぶべきゲームといえます。

戦闘に関しても（ボスがめちゃくちゃ強かったりと）十分歯応えがあり、自分好みの武器や防具を使える点も珍しいポイント。

ジャンル：オープンワールドアクションアドベンチャー プラットフォーム：PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Steam / Mac / Epic Games Store

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『バイオハザード レクイエム』

Image: ©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ナンバリングタイトルでは9番目の作品となる『バイオハザード レクイエム』。本作はまさにシリーズ集大成とも言える作品で、これまでのバイオシリーズの魅力や面白さがぎゅっと凝縮されています。

本作はグレースとレオンのW主人公となりますが、グレースパートではしっかりと怖いホラーを堪能できる一方で、レオンパートでは爽快すぎるほどのアクションが楽しめるのも魅力の1つです。

ちなみに参考になるかは分かりませんが筆者の場合、ストーリークリアまでに費やしたプレイ時間は13時間だったため、ゴールデンウィーク期間中に遊ぶタイトルとしてもピッタリかと。また、本作は追加ストーリーコンテンツの制作も決定しています。

ジャンル：サバイバルホラー プラットフォーム：PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch 2 / Steam / Epic Games Store

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『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』

Image: ©2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

前作の発売から約5年7ヶ月ぶりとなる小島秀夫監督最新作『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』。主人公サムはあることをきっかけに再びポーターとして活躍することになります。

本シリーズはまさにプレイする映画とも言えますが、美しい景色を背景に写真を撮影したり、山や川沿いをぼーっとしながらハイキングするのもデスストの楽しみ方の1つで、気づけば数時間経っていることもしばしば。

先月にはPC版の配信がスタート、PS5版にもより難易度の高い"to the wilder"モードが追加されました。「ずっと気になってるけど、まだ1作目も遊んでない…」という方でも大丈夫。これを機に是非遊んでみてはいかがでしょうか？

ジャンル：オープンワールドアクションアドベンチャー プラットフォーム：PlayStation 5 / Steam / Epic Games Store

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Source: 任天堂, CAPCOM, X