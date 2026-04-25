【池袋観光】親子で1日遊べるおでかけ完全ガイド！空飛ぶペンギンにポケモンからプラネタリウムまで、池袋・サンシャイン周辺の観光スポット徹底紹介
多彩なエンターテインメントが集まる池袋は、親子で1日中楽しめる人気エリア。ビルの屋上に広がる「サンシャイン水族館」や星空を体感できる「プラネタリウム満天」、空の公園「てんぼうパーク」など、都会の中で自然と癒やしを感じるスポットが充実。ポケモンやトーマスといったキャラクター施設もそろい、子どもの好奇心を刺激する体験がいっぱい。天候を気にせず遊べる施設も多く、家族のおでかけに最適な街だ。
【写真で見る】家族のおでかけに最適な、子どもと一緒に楽しみたい池袋ベスト7
池袋、子どもと一緒に楽しみたいスポット！ベスト7
サンシャイン水族館 〜 NAMJATOWN(ナンジャタウン) 〜 コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City 〜 サンシャイン60展望台 てんぼうパーク 〜 ポケモンセンターメガトウキョー ＆ ピカチュウスイーツ 〜 トーマスステーション池袋 〜 ラウンドワン 池袋店の、子どもと遊べる７スポットを紹介！
■サンシャイン水族館
ビル屋上にある水や緑に包まれた癒やしの水族館
「天空のオアシス」がコンセプトの水族館。館内の奥行きある「サンシャインラグーン」水槽は、ビルの10階に位置することを感じさせない、水量約240トンの巨大水槽だ。都会にいながら南国の海を散歩しているかのような癒やしの空間になっていて、大小さまざまな魚が行き交う。水底には白砂を敷き詰め、南国の浅瀬を感じさせる海中オアシスとして美しさを生みだしている。ダイバーが潜ると、エイなどの魚たちがエサを食べる様子なども楽しめる。また、クラゲエリア「海月空感(くらげくうかん)」でゆったりとした癒やしの時間を過ごすこともできる。
見どころ
屋外のドーナツ型水槽「サンシャインアクアリング」や、正面から頭上にかけてオーバーハングした水槽の「天空のペンギン」で、都会の空をアシカやペンギンが飛んでいるかのような迫力ある姿が見られる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上
交通アクセス：【電車】東京メトロ東池袋駅から徒歩約5分、またはJR・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道池袋駅から徒歩約10分【車】首都高速道路5号線東池袋出入口直結
■NAMJATOWN(ナンジャタウン)
バラエティに富んだ4つの街が楽しめる
天候を気にすることなく安心して楽しめる屋内型テーマパーク。園内は4つの街で構成されており、「ナジャヴの爆釣りスピリッツ」や「幸せの青い鳥」などのアトラクションや、昭和30年代の町並みでご当地餃子の食べ比べができる「ナンジャ餃子スタジアム」、猫とふれあえる「ニャンジャタウン」が楽しめる。また、忍者をテーマにした新エリア「ニンジャタウン」もオープン。
見どころ
「ニンジャタウン」は、もののけ番外地を乗っ取ったニンジャ集団、「忍灯SHINO-BI」が占拠するニンジャの街。新たに4つのアトラクションが新設され、各アトラクションには個性豊かなキャラクターが登場する。また、アニメやゲームとのコラボイベントも年間を通じて開催している。
住所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル2階
交通アクセス：【電車】東京メトロ東池袋駅6・7番出口から徒歩約3分。都電荒川線東池袋4丁目駅から徒歩約4分。JR・東武鉄道東上線・西武鉄道池袋線池袋駅東口から徒歩約8分【車】首都高5号池袋線東池袋ICからすぐ
■コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City
映像、音楽、香りで楽しむ新感覚プラネタリウム
独自の上映作品で感動と癒やしを与える新感覚プラネタリウム。360度画面の大迫力の映像と、リアルな満天の星が楽しめる。アロマの香りに包まれながら、ゆったりとしたナレーションと音楽、星空に心が安らぐヒーリングプラネタリウムも実施している。
見どころ
銀河の雰囲気を感じられるショップやカフェ。コスメやアクセサリーなどのおしゃれなグッズ、写真映えするドリンクやスイーツを楽しめる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル屋上
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線池袋駅(東口)から徒歩約20分、または東京メトロ東池袋駅から徒歩約10分【車】首都高速5号線東池袋ランプ直結
■サンシャイン60展望台 てんぼうパーク
空と緑を感じながらくつろげる「空の公園」
地下1階から60階まで分速600メートルの速度の「シャイニングエレベーター」でわずか35秒。地上60階には「365日、公園びより。」 をテーマにした新たな眺望体験を提供する空の公園「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」が誕生。海抜251メートルの景色から、新宿の高層ビル群や東京タワーのほか、天気がよければ房総半島や富士山まで360度のパノラマが広がる。何度でも訪れたくなる、居心地のよい開放感あふれる公園のような施設で、時間や季節、天気によって変わる眺望も楽しめる。また、「雨の柱」「天使のはしご」「稲妻」や「雨上がりの虹」など、天候が悪い日に見られる自然現象と出合うことも。夜はきらめく夜景のほか、定期的に開催されるイベント「てんたいパーク」に参加すると月や星などの天体観測を専門家等の解説つきで楽しむこともできる。
見どころ
展望スペースは季節を感じられる植栽や人工芝に囲まれ、空と緑の中でくつろげる空間に。平日の特定時間には一部のエリアで飲食の持ち込みも可能なのでピクニックのような過ごし方もできる。南東方向の新宿の高層ビル群などを眺められる「てんぼうの丘」では、芝生の上で寝転んだりブランコのようなベンチに座ったりしながら空の景色を堪能できる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60階
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線池袋駅から徒歩約8分、東京メトロ東池袋駅から徒歩約3分(6・7番出口から地下通路経由)【車】首都高速道路5号線東池袋出入口直結
■ポケモンセンターメガトウキョー ＆ ピカチュウスイーツ
サンシャインシティにある日本最大規模のポケモンセンター
池袋サンシャインシティの専門店街アルパにある日本最大規模のポケモンセンター。カードゲームが楽しめる「ポケモンカードステーション」に加え、ほかの店舗にはない『Pokemon GO』の公式スペース「Pokemon GO Lab.」が併設されているのが魅力。さらに、カフェ「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」があり、ピカチュウカップケーキなどをテイクアウトできる。
見どころ
ポケモンセンターの入り口では伝説のポケモン・ミライドンがお出迎えしてくれる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ 2階
交通アクセス：【電車】東京メトロ有楽町線東 池袋駅より徒歩約3分、JR線・東京メトロ・西武線・東武線 池袋駅より徒歩約8分、都電荒川線 東池袋四丁目停留所より徒歩約4分
■トーマスステーション池袋
都内初「きかんしゃトーマス」の屋内型プレイグラウンド
子どもたちたちに圧倒的な人気を誇るアニメ「きかんしゃトーマス」をテーマにした、屋内型プレイグラウンド(有料)を含むエクスペリエンスショップ「トーマスステーション池袋」が、2024年3月21日にサンシャインシティ専門店街アルパにグランドオープン。未就学児向けの有料インドアプレイグラウンド「トーマスのわくわくひろば」には、2022年冬に12年ぶりにフルリニューアルしたNEWルックのトーマスたちを初めて起用。思いきり体を動かせるクッション遊具やボールプールのほか、頭を使って遊べる知育遊具も。豊富なトーマスグッズが並ぶショップでの買い物や、アトラクション「レッツゴー・トーマス」(有料)も楽しめる。東池袋駅直結でアクセスも良好。
見どころ
トーマスとしては都内唯一のプレイグラウンド「トーマスのわくわくひろば」には、人気の木製レールの大きな試遊台のほか、レールを飛び越える元気なトーマスのイラストを背に滑る「みどりの丘すべりだい」や、ブレンダム・ドックの港を模した「ボールプール」、オリジナルデザインの「クッション遊具」など、楽しいきかんしゃトーマスの世界観の中で、親子そろって身体を動かして遊ぶことができる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ専門店街アルパ地下1階
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武線・東武線池袋駅から徒歩約8分、東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩約3分
■ラウンドワン 池袋店
毎日24時間、スポーツ&アミューズメントが楽しめる
池袋サンシャイン60大通りにある複合施設の池袋スクエア地上1階から10階を占める、複合エンターテインメント施設。ラウンドワンとしては、東京23区内で初の繁華街型店舗になる。40レーンを擁するボウリング場やカラオケ、アミューズメントコーナー、ビリヤード、ダーツに卓球までそろい、しかもアミューズメントコーナー以外は毎日24時間営業で休みなしなので、仲間で盛り上がっても時間を気にせずスポーツやカラオケに興じられるのがうれしいところ。ボウリングの投げ放題パックやカラオケのフリータイムなどで存分に遊び尽くそう。
住所：東京都豊島区東池袋1-14-1 池袋スクエア
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ池袋駅から徒歩4分 【車】首都高速道路5号池袋線池袋東出口から約5分
水族館やテーマパーク、ショッピングやグルメまでそろう池袋は、世代を問わず楽しめる街。子どもの“好き”をきっかけに、大人も一緒に笑顔になれる場所が点在している。次の休日は家族で、都会の中の“ワンダーランド”・池袋を巡りながら思い出を作ってみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
池袋、子どもと一緒に楽しみたいスポット！ベスト7
サンシャイン水族館 〜 NAMJATOWN(ナンジャタウン) 〜 コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City 〜 サンシャイン60展望台 てんぼうパーク 〜 ポケモンセンターメガトウキョー ＆ ピカチュウスイーツ 〜 トーマスステーション池袋 〜 ラウンドワン 池袋店の、子どもと遊べる７スポットを紹介！
■サンシャイン水族館
ビル屋上にある水や緑に包まれた癒やしの水族館
「天空のオアシス」がコンセプトの水族館。館内の奥行きある「サンシャインラグーン」水槽は、ビルの10階に位置することを感じさせない、水量約240トンの巨大水槽だ。都会にいながら南国の海を散歩しているかのような癒やしの空間になっていて、大小さまざまな魚が行き交う。水底には白砂を敷き詰め、南国の浅瀬を感じさせる海中オアシスとして美しさを生みだしている。ダイバーが潜ると、エイなどの魚たちがエサを食べる様子なども楽しめる。また、クラゲエリア「海月空感(くらげくうかん)」でゆったりとした癒やしの時間を過ごすこともできる。
見どころ
屋外のドーナツ型水槽「サンシャインアクアリング」や、正面から頭上にかけてオーバーハングした水槽の「天空のペンギン」で、都会の空をアシカやペンギンが飛んでいるかのような迫力ある姿が見られる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル・屋上
交通アクセス：【電車】東京メトロ東池袋駅から徒歩約5分、またはJR・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道池袋駅から徒歩約10分【車】首都高速道路5号線東池袋出入口直結
■NAMJATOWN(ナンジャタウン)
バラエティに富んだ4つの街が楽しめる
天候を気にすることなく安心して楽しめる屋内型テーマパーク。園内は4つの街で構成されており、「ナジャヴの爆釣りスピリッツ」や「幸せの青い鳥」などのアトラクションや、昭和30年代の町並みでご当地餃子の食べ比べができる「ナンジャ餃子スタジアム」、猫とふれあえる「ニャンジャタウン」が楽しめる。また、忍者をテーマにした新エリア「ニンジャタウン」もオープン。
見どころ
「ニンジャタウン」は、もののけ番外地を乗っ取ったニンジャ集団、「忍灯SHINO-BI」が占拠するニンジャの街。新たに4つのアトラクションが新設され、各アトラクションには個性豊かなキャラクターが登場する。また、アニメやゲームとのコラボイベントも年間を通じて開催している。
住所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル2階
交通アクセス：【電車】東京メトロ東池袋駅6・7番出口から徒歩約3分。都電荒川線東池袋4丁目駅から徒歩約4分。JR・東武鉄道東上線・西武鉄道池袋線池袋駅東口から徒歩約8分【車】首都高5号池袋線東池袋ICからすぐ
■コニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City
映像、音楽、香りで楽しむ新感覚プラネタリウム
独自の上映作品で感動と癒やしを与える新感覚プラネタリウム。360度画面の大迫力の映像と、リアルな満天の星が楽しめる。アロマの香りに包まれながら、ゆったりとしたナレーションと音楽、星空に心が安らぐヒーリングプラネタリウムも実施している。
見どころ
銀河の雰囲気を感じられるショップやカフェ。コスメやアクセサリーなどのおしゃれなグッズ、写真映えするドリンクやスイーツを楽しめる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル屋上
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線池袋駅(東口)から徒歩約20分、または東京メトロ東池袋駅から徒歩約10分【車】首都高速5号線東池袋ランプ直結
■サンシャイン60展望台 てんぼうパーク
空と緑を感じながらくつろげる「空の公園」
地下1階から60階まで分速600メートルの速度の「シャイニングエレベーター」でわずか35秒。地上60階には「365日、公園びより。」 をテーマにした新たな眺望体験を提供する空の公園「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」が誕生。海抜251メートルの景色から、新宿の高層ビル群や東京タワーのほか、天気がよければ房総半島や富士山まで360度のパノラマが広がる。何度でも訪れたくなる、居心地のよい開放感あふれる公園のような施設で、時間や季節、天気によって変わる眺望も楽しめる。また、「雨の柱」「天使のはしご」「稲妻」や「雨上がりの虹」など、天候が悪い日に見られる自然現象と出合うことも。夜はきらめく夜景のほか、定期的に開催されるイベント「てんたいパーク」に参加すると月や星などの天体観測を専門家等の解説つきで楽しむこともできる。
見どころ
展望スペースは季節を感じられる植栽や人工芝に囲まれ、空と緑の中でくつろげる空間に。平日の特定時間には一部のエリアで飲食の持ち込みも可能なのでピクニックのような過ごし方もできる。南東方向の新宿の高層ビル群などを眺められる「てんぼうの丘」では、芝生の上で寝転んだりブランコのようなベンチに座ったりしながら空の景色を堪能できる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60階
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線池袋駅から徒歩約8分、東京メトロ東池袋駅から徒歩約3分(6・7番出口から地下通路経由)【車】首都高速道路5号線東池袋出入口直結
■ポケモンセンターメガトウキョー ＆ ピカチュウスイーツ
サンシャインシティにある日本最大規模のポケモンセンター
池袋サンシャインシティの専門店街アルパにある日本最大規模のポケモンセンター。カードゲームが楽しめる「ポケモンカードステーション」に加え、ほかの店舗にはない『Pokemon GO』の公式スペース「Pokemon GO Lab.」が併設されているのが魅力。さらに、カフェ「ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェ」があり、ピカチュウカップケーキなどをテイクアウトできる。
見どころ
ポケモンセンターの入り口では伝説のポケモン・ミライドンがお出迎えしてくれる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ 2階
交通アクセス：【電車】東京メトロ有楽町線東 池袋駅より徒歩約3分、JR線・東京メトロ・西武線・東武線 池袋駅より徒歩約8分、都電荒川線 東池袋四丁目停留所より徒歩約4分
■トーマスステーション池袋
都内初「きかんしゃトーマス」の屋内型プレイグラウンド
子どもたちたちに圧倒的な人気を誇るアニメ「きかんしゃトーマス」をテーマにした、屋内型プレイグラウンド(有料)を含むエクスペリエンスショップ「トーマスステーション池袋」が、2024年3月21日にサンシャインシティ専門店街アルパにグランドオープン。未就学児向けの有料インドアプレイグラウンド「トーマスのわくわくひろば」には、2022年冬に12年ぶりにフルリニューアルしたNEWルックのトーマスたちを初めて起用。思いきり体を動かせるクッション遊具やボールプールのほか、頭を使って遊べる知育遊具も。豊富なトーマスグッズが並ぶショップでの買い物や、アトラクション「レッツゴー・トーマス」(有料)も楽しめる。東池袋駅直結でアクセスも良好。
見どころ
トーマスとしては都内唯一のプレイグラウンド「トーマスのわくわくひろば」には、人気の木製レールの大きな試遊台のほか、レールを飛び越える元気なトーマスのイラストを背に滑る「みどりの丘すべりだい」や、ブレンダム・ドックの港を模した「ボールプール」、オリジナルデザインの「クッション遊具」など、楽しいきかんしゃトーマスの世界観の中で、親子そろって身体を動かして遊ぶことができる。
住所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ専門店街アルパ地下1階
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ・西武線・東武線池袋駅から徒歩約8分、東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩約3分
■ラウンドワン 池袋店
毎日24時間、スポーツ&アミューズメントが楽しめる
池袋サンシャイン60大通りにある複合施設の池袋スクエア地上1階から10階を占める、複合エンターテインメント施設。ラウンドワンとしては、東京23区内で初の繁華街型店舗になる。40レーンを擁するボウリング場やカラオケ、アミューズメントコーナー、ビリヤード、ダーツに卓球までそろい、しかもアミューズメントコーナー以外は毎日24時間営業で休みなしなので、仲間で盛り上がっても時間を気にせずスポーツやカラオケに興じられるのがうれしいところ。ボウリングの投げ放題パックやカラオケのフリータイムなどで存分に遊び尽くそう。
住所：東京都豊島区東池袋1-14-1 池袋スクエア
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ池袋駅から徒歩4分 【車】首都高速道路5号池袋線池袋東出口から約5分
水族館やテーマパーク、ショッピングやグルメまでそろう池袋は、世代を問わず楽しめる街。子どもの“好き”をきっかけに、大人も一緒に笑顔になれる場所が点在している。次の休日は家族で、都会の中の“ワンダーランド”・池袋を巡りながら思い出を作ってみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。