山里亮太、意外な活動で功績→博多大吉「何でこの番組で言うの？」
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が26日放送のABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット『華丸丼と大吉麺』（後0：55〜1：55）に出演する。
【番組カット】ひさしぶりの共演…ラーメン激戦区でロケする山里亮太&博多華丸・大吉
博多華丸・大吉（華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。1時間スペシャルのゲストに山里を迎え、個性的なラーメン店が多く集まる二子玉川で絶品麺を堪能する。
スペシャルナレーションを担当する勝俣州和の情報によれば二子玉川は“知る人ぞ知るラーメン激戦区”。3人は二子玉川の商店街を練り歩きながら、気になるラーメン店を物色していく。その中から「最初はお二方と博多の豚骨ラーメンを食べたいです」と、博多とんこつラーメン店『濃麻呂』に向かう。
店を後にした一行は、最初に見つけたときから気になり続けていた『鮎ラーメン』のお店へと向かうが、あいにくの満席状態。そこで、大吉が「ちょっと寄っていく？」と提案した店がアジアンカフェ＆ダイナー『Asian Cafe & Diner Vivid Ajia』。
生ビールでしばしの休憩を取る3人。そこで山里が手掛ける意外な海外支援の話題となる。実は、フィリピンの子どもたちのために給食センターを立ち上げる、その名も、「赤メガネ食堂プロジェクト」を手掛けている山里。そんな山里の功績をまったく知らなかった大吉は「何でこの番組で言うの？ もっと大きい番組で言わないと！」と目を丸くする。
【番組カット】ひさしぶりの共演…ラーメン激戦区でロケする山里亮太&博多華丸・大吉
博多華丸・大吉（華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。1時間スペシャルのゲストに山里を迎え、個性的なラーメン店が多く集まる二子玉川で絶品麺を堪能する。
スペシャルナレーションを担当する勝俣州和の情報によれば二子玉川は“知る人ぞ知るラーメン激戦区”。3人は二子玉川の商店街を練り歩きながら、気になるラーメン店を物色していく。その中から「最初はお二方と博多の豚骨ラーメンを食べたいです」と、博多とんこつラーメン店『濃麻呂』に向かう。
生ビールでしばしの休憩を取る3人。そこで山里が手掛ける意外な海外支援の話題となる。実は、フィリピンの子どもたちのために給食センターを立ち上げる、その名も、「赤メガネ食堂プロジェクト」を手掛けている山里。そんな山里の功績をまったく知らなかった大吉は「何でこの番組で言うの？ もっと大きい番組で言わないと！」と目を丸くする。