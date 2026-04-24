＜独占欲ヤバッ旦那＞おかずをシェアしたくなくて子どもの皿から奪い返した！大人げない、けれど…？
家族で食事をするときは、みんなでおかずを取り分けて食べることもあるでしょう。しかしそれが買ってきたお惣菜となると、話が変わってくることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『家族でお惣菜を選んで買って、みんなでシェアするのと夫が嫌がる。自分が選んだものだけを1人で全部食べる。他のお惣菜は一切食べないけど、自分が選んだものは子どもが食べたがっても絶対くれない。私は家族分と伝えて買うけれど、夫は「俺が選んだから俺の」と言う。1人分ずつ皿に盛り付けて出したら、夫が怒って全員の皿から取って自分の皿に入れて食べた。おかずを取られて子どもは大泣き。私がキレたら夫もキレて「もう食べない」と部屋にこもった。このときのおかずは唐揚げ。全部で22個、子どもは5個、大人6個ずつ』
お惣菜も食卓に並んだおかず。家族で分けるものでは？
『お惣菜ならシェアするのが普通と思うよ。レストランで自分が頼んだメニューをシェアするのが嫌だというのは理解できるけれど』
『1人分のおかずをシェアするのは嫌いだけれど、22個もあったらシェア前提のものだから分けない方が珍しいよね』
旦那さんの好みでお惣菜を選んだとしても、食卓に並んだのであれば家族みんなで分けると考えるママたち。もし自分1人分として買ったのであれば理解はできますが、今回の投稿では唐揚げ22個です。これだけの数を買ったのであれば、投稿者さんもお子さんも、「家族みんなで分けるのだな」と思うのではないでしょうか。
自分で食べたいものを買ったならシェアはしない
『うちも出かけた日の夕飯に家族でお惣菜を買うことがあるけれど、各自食べたいものを買うのでシェアはしない。だから自分が食べるつもりで選んだっていうのはわかる。勝手にシェアされていたら、うちの家族も怒ると思う。ただ子どもの皿から取り上げるのは大人気ない』
旦那さんは、自分が唐揚げを食べたいと思ったからこそそれを買っています。旦那さんはもともと家族で分ける気がないのですから、投稿者さんが子どもの分を取り分けてしまったのであれば、怒るのも無理はないのかもしれません。とはいえ、子どものお皿から取り上げるのは親として、大人としても考えものでしょう。旦那さんは「また買えばいい」「次は多めに買おう」など考えることもできたのではないでしょうか。
唐揚げ22個。全部食べられるの？
『唐揚げ22個を全部食べようとしたんだよね？ 食べ切れるの？』
『大食いでない人が唐揚げ22個も食べられるのかな？ 「もう食べない」は、実はもう食べられなかっただけかも。そこまでキレたら私だったらお残しは許さないな』
旦那さんが買った唐揚げは22個。極端にサイズが小さいなら1人で食べられるのかもしれませんが、一般的に販売されているサイズの場合には、1人で食べ切れるのか疑問です。旦那さんは意地になってしまったのかもしれませんが、冷静に考える必要があったのかもしれませんね。ただ子どもにも分けないくらい怒ったのですから、唐揚げ22個を綺麗に食べてもらいましょう。もし残したら、次は買わないなど何かしらのペナルティが必要になりそうです。
旦那さんはシェアが嫌なのだから。強要しない方がいいのでは？
『旦那さんが嫌がるとわかっているのに、シェアを強要している？ そうなると旦那さんだって、「分け合うのは嫌だと伝えたのに！」と思うのでは？ もはや「シェアが嫌」なのではなく、「シェアを強要される」のが嫌なのでは？』
『旦那さんの「シェアしたくない」気持ちを無視してはいけないと思う。私はみんなでシェアして食べたいと思うけれど、だからといってシェアしたくない人と無理矢理シェアしたりはしない』
旦那さんが家族とお惣菜のシェアを嫌がるのは、今に始まったことではないでしょう。これまでもそのように言ってきたのですから、旦那さんの考えは投稿者さんもわかっているはず。それでもシェアしようとするのは、旦那さんの気持ちを無視したことになるのではないでしょうか。旦那さんは家族ならシェアして当然という投稿者さんの考えにも怒っているのかもしれません。
今後は旦那さんの分と家族の分を買ってみては？
『まとめて買うのではなく、このパックは旦那の分、こっちは私と子どもの分というように分けて見た目で区別してみたら？』
『もう食事は旦那さん、投稿者さんと子どもと分けて考えた方が楽だと思うんだけれど』
旦那さんの気持ちを考えつつ、子どもにも配慮するのであれば、同じお惣菜であっても複数購入してみてはいかがでしょう。多少なり手間とお金がかかりますが、そうすれば旦那さんの分と明確に分けられるでしょう。旦那さんも自分の分として食べられますから納得してくれるのではないでしょうか。
せっかくの家族での食事です。お惣菜をシェアするしないで喧嘩をするのは好ましくありませんよね。楽しい食卓にするために、他のママたちのアドバイスも参考にしながら作戦を考えてみるのはいかがでしょうか。
編集・ここのえ イラスト・くずり