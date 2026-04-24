「SUPER EIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPER EIGHT横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、昨年1年を振り返った。

お笑いトリオ「オテンキ」のり（47）とともに、パーソナリティーを務めた。同局番組に生出演するのは、「関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜」以来、6年ぶり。

のりは「僕も横山君のドラマを結構、見させてもらっているんですけど」と告白。「くせの（役）がいいですよね。僕、あれが大好きですよ。『私の夫と結婚して』の横山君が、凄い嫌で。何だよって言いながら、それだけムカつきましたもん」と絶賛した。

横山は「気持ち悪いって言われます。喜んでいいか分からん」と、役柄への評判を口にした。昨年、放送された同作では、主演の小芝風花の最初の夫で、妻の親友と不倫をする役どころを演じた。

引き受けるには、葛藤もあったことを明かした。「この役が舞い込んできて、これは自分で掲げたから、この話は受けなあかんって、自分の中で挑戦しとって。初めすっごい悩んだんですけど。挑戦しようって思った年やから、受けたんですよ」。すると、不思議な仕事の流れができたという。

「で、これを受けたら、次に24時間マラソンのオファーが来たり。挑戦を掲げたら、挑戦の仕事がすっごい来たんですよ」と明かした。

24時間テレビのチャリティーランナーも、「“僕でいいんですか？”って、初めは思った」という。仕事を受けたのは、制作スタッフの熱い説得だったという。「スタッフさんがえらい熱い思いで、“横山さんには、絶対に走る意味があります。背中を押してもらえる方がたくさんいると思います”みたいな、凄く熱い言葉をくれて、“僕ができることがあれば、ぜひやらせて下さい”って」と、引き受けたことを明かした。

あらためて、挑戦の1年を振り返り、「だからマインドって大事なんやなと思いますよ」としみじみ。のりに「挑戦してないでしょ？」と問いかけると、のりは「はい！胸張って」と答えて笑わせた。