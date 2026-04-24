◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 柏０―１鹿島（２４日・三協Ｆ柏）

首位の鹿島は柏を１―０で下した。昨季Ｊ１ＭＶＰのＧＫ早川友基が日本代表の森保一監督が視察した一戦でスーパーセーブを披露し、ＤＦ陣も体を張ったシュートブロックの連発でクリーンシートに貢献。ＦＷ鈴木優磨が今大会６点目となるゴールで決勝点を挙げた。

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視察した森保監督は「球際の攻防の強度も高く、ゴール前の攻防もたくさんあって、非常にエキサイティングないい試合だった」と総括。「鹿島が全員でハードワークし、無失点に抑えて強さを見せた試合かなと思います。サポーターの熱量も高く、面白かったですね」と振り返った。

今季１２試合のフルタイム出場で失点わずか５と堅守が光るＧＫ早川友基については「チームに安定感をもたらすプレー、チームの危機を救うプレー、両方ともに中心選手として存在感を発揮するプレーを見せてくれている」と語り、ビルドアップ面でも長所を発揮した守護神に「チャレンジしながら高みを目指している。自分のレベルアップができるようなプレー選択もしている」と大きくうなずいた。