ムーミン×文明堂の母の日カステラ♡限定デザインで贈る特別ギフト

今年の母の日は、心に残る特別なギフトを選びませんか？ムーミンと文明堂がコラボした「母の日カステラ」が登場。愛らしいデザインと職人の技が詰まった上品な味わいで、感謝の気持ちをやさしく伝えてくれる一品です♡2026年限定の特別なスイーツをチェックしてみてください。

特撰カステラで贈る上質時間

ムーミン 母の日特撰五三カステラ1B号



価格：4,968円（税込）

卵黄と卵白の比率を5対3にした特撰五三カステラは、濃厚なコクとしっとりとした口どけが魅力。カステラ表面には、花を手にしたリトルミイと「Thanks Mom」のメッセージが描かれ、特別感を演出します。

桐箱にはムーミンママやムーミントロールたちのやさしい世界観が広がり、食べ終わった後も思い出を大切に残せるのが嬉しいポイント。包装紙も華やかで、贈り物にぴったりの上質な仕上がりです。

賞味期限：製造日より19日

サイズ：10切れほどにカット可能

ダッキーダックのゴールドパイナップルタルトで初夏気分♡旬の甘さを堪能

気軽に贈れる可愛いSサイズ

ムーミン 母の日カステラS号



価格：1,944円（税込）

はちみつのやさしい甘さが広がるハニーカステラ®を使用した、気軽に楽しめるサイズ。読書をするムーミンママが描かれたカステラは、ほっと癒されるデザインです。

ボックスには花摘みや貝殻探しを楽しむ様子が描かれ、そのまま小物入れとしても活用可能。ちょっとしたギフトや自分へのご褒美にもおすすめです♡

賞味期限：製造日より19日

サイズ：4～6切れほどにカット可能

職人技が光るこだわり製法

文明堂のカステラは、すべて職人の手作業によって丁寧に焼き上げられています。均一に火を通すことで実現するふわふわ食感や、繊細なチョコレートの絵柄も手仕事ならでは。

特撰五三カステラは小麦粉を極限まで減らし、コクとしっとり感を追求。一方のハニーカステラ®は、はちみつの風味でやさしい甘さを引き出しています。どちらも素材と技術が織りなす、特別な味わいです。

心を伝える特別なギフト♡

ムーミンと文明堂が届ける母の日限定カステラは、見た目の可愛らしさと確かな美味しさを兼ね備えた贈り物。日頃の「ありがとう」を形にして、大切な人へ届けてみませんか？

特別なひとときを彩るスイーツで、心温まる母の日を過ごしてみてください♡