2児の母・木下優樹菜、美ボディ際立つセパレート水着姿で露天風呂堪能「スタイル抜群」「素敵な休日」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】元タレントの木下優樹菜が4月23日、自身のInstagramを更新。セパレートタイプの水着姿を公開した。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「スタイル抜群」セパレート水着姿
木下は「はぁ 夜も朝も（入浴の絵文字）気持ちかった〜 近くの新鮮なお魚買って 夕飯も自分たちで楽しかったなぁ」とコメントし、宿に宿泊した際の写真を複数枚投稿。美しいボディラインが際立つベージュのセパレート水着で露天風呂やサウナを楽しんでいるショットを披露している。
また、食事を楽しむ娘たちの姿や、一緒に露天風呂に入っているショットなども公開している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しいボディライン」「家族みんなで楽しそう」「素敵な休日」などと反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・芸人の30代元妻「スタイル抜群」セパレート水着姿
◆木下優樹菜、水着ショット公開
木下は「はぁ 夜も朝も（入浴の絵文字）気持ちかった〜 近くの新鮮なお魚買って 夕飯も自分たちで楽しかったなぁ」とコメントし、宿に宿泊した際の写真を複数枚投稿。美しいボディラインが際立つベージュのセパレート水着で露天風呂やサウナを楽しんでいるショットを披露している。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しいボディライン」「家族みんなで楽しそう」「素敵な休日」などと反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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