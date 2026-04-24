上くちびるの裏に挟んで嗜む、新しいタイプのたばこ製品が東京都内で販売場所を広げます。

フィリップ モリス ジャパン合同会社は、オーラルたばこパウチ「ZYN（ジン） by IQOS」を、5月11日から東京都内で順次販売拡大すると発表しました。

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「ZYN by IQOS」は、たばこ葉を刻んだ粉末などを含むパウチを、上くちびるの裏に挟んで使用するオーラルたばこパウチです。燃焼や加熱を必要とせず、煙が出ないのが特徴。ハンズフリーで約30分間、フレーバーを楽しめるとしています。

これまではZYNオンラインストアやIQOSストア銀座、東京都渋谷区内の一部たばこ取扱店、成田国際空港・羽田空港・関西国際空港内の一部免税店などで販売されていました。

今回新たに販売が拡大されるのは、東京都内のIQOSショップ、東京都内のIQOSコーナー、東京都内のローソン店舗など。店舗によって納品日や販売開始日は異なります。

ラインアップは「クールミント」「スペアミント」「アップルミント」「ピーチ」の4フレーバー。それぞれ、ほどよい刺激感の「Low」と、しっかりした刺激感の「Medium」が用意され、全8製品となります。価格は12パウチ入りで税込500円です。

なお、ローソン店舗で販売されるのは、8製品のうち「クールミント Low／Medium」「スペアミント Low／Medium」「ピーチ Low／Medium」の6製品です。

PMJは今後も、「煙のない社会」の実現を目指し、20歳以上の喫煙者に向けた製品やサービスの提供に努めていくとしています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042408.html