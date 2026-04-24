『おそ松さん』“幻の最終回”、10周年イベントで初公開へ キャスト総勢11人の登壇決定
6月6日に開催されるテレビアニメ『おそ松さん』10周年特別イベント『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭』に、豪華キャスト陣が都内近郊3つの映画館・全6公演に登壇することが発表された。あわせて、制作上の都合でこれまで未放送となり“幻”となっていた第4期第13話（最終回）の特別上映が実施される。第4期第13話は初公開となる。
【画像】1人だけ持ち上げられてるの…なんかわかる配置（笑）10周年記念イラスト
イベントには、おそ松役・櫻井孝宏、カラ松役・中村悠一、チョロ松役・神谷浩史、一松役・福山 潤、十四松役・小野大輔、トド松役・入野自由が出演するほか、トト子役・遠藤綾、チビ太役・國立幸、デカパン役・上田燿司、ダヨーン役・飛田展男、ハタ坊役・斎藤桃子ら総勢11人の豪華キャスト陣が登壇。出演キャストが“兄チーム”“弟チーム”に分かれ、都内近郊3つの映画館・全6公演に登壇する。東京・丸の内ピカデリーでは、出演キャストが全員集合。丸1日をかけて、10周年をファンの皆様とキャスト陣でお祝いするイベントとなる。
イベント内ではこれまで未放送となっていた第4期第13話（最終回）の特別上映も実施。制作上の都合により放送されず、代わりに本放送時には第12.5話として総集編が放送されていた。
加えて、ファンおよびスタッフによる「松主総会アンケート」にて“第4期で最も好きなエピソード”第1位に選ばれた第3話「雷雨と角刈り」の上映も決定し、まさに10周年に相応しい、特別なイベントとなっている。きょう24日よりおそ松さん公式ファンクラブにて先行受付（抽選)が開始される。
さらに、6月6日より6日間、全国の映画館にて、第4期第13話（最終回）および第3話「雷雨と角刈り」の期間限定上映『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS』が決定した。入場者特典は後日発表予定。
本作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期、17年10月〜18年3月まで第2期を放送。19年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、20年10月〜21年3月まで第3期が放送。22年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、24年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開され、25年7月〜9月に第4期が放送された。
■『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭』
【上映作品】
・TVアニメ「おそ松さん」第4期第13話
・TVアニメ「おそ松さん」第4期人気エピソード第1位（第3話「雷雨と角刈り」）
【会場・日時】
◆新宿ピカデリー
＜兄チーム＞6月6日(土)9:00の回（上映後登壇）
＜兄チーム＞6月6日(土)11:30の回（上映前登壇）
◆丸の内ピカデリー
＜全員集合＞6月6日(土)13:30の回（上映後登壇）
＜全員集合＞6月6日(土)16:00の回（上映前登壇）
◆川崎チネチッタ
＜弟チーム＞6月6日(土)18:00の回（上映後登壇）
＜弟チーム＞6月6日(土)20:30の回（上映前登壇）
【登壇者】
◆新宿ピカデリー
＜兄チーム＞
おそ松：櫻井孝宏、カラ松：中村悠一、チョロ松：神谷浩史、
トト子：遠藤綾、デカパン：上田燿司、ダヨーン：飛田展男、
6つ子（おそ松、カラ松、チョロ松のみ）
◆丸の内ピカデリー
＜全員集合＞
おそ松：櫻井孝宏、カラ松：中村悠一、チョロ松：神谷浩史
一松：福山潤、十四松：小野大輔、トド松：入野自由、
トト子：遠藤綾、チビ太：國立 幸、デカパン：上田燿司、ダヨーン：飛田展男、ハタ坊：斎藤桃子、
6つ子（全員）
◆川崎チネチッタ
＜弟チーム＞
一松：福山潤、十四松：小野大輔、トド松：入野自由
チビ太：國立幸、ハタ坊：斎藤桃子、
6つ子（一松、十四松、トド松のみ）
■『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS』
【期間】2026年6月6日（土）〜6月11日（木）
【劇場】
北海道：札幌シネマフロンティア
宮城：MOVIX仙台
東京：新宿ピカデリー
東京：MOVIX亀有
神奈川：川崎チネチッタ
千葉：T・ジョイ蘇我
埼玉：MOVIXさいたま
茨城：MOVIXつくば
栃木：MOVIX宇都宮
群馬：MOVIX伊勢崎
新潟：T・ジョイ新潟万代
静岡：MOVIX清水
愛知：ミッドランドスクエア シネマ
大阪：なんばパークスシネマ
京都：MOVIX京都
兵庫：kino cinema 神戸国際（※eはアキュートアクセントつき）
岡山：MOVIX倉敷
広島：MOVIX広島駅
福岡：T・ジョイ博多
熊本：熊本ピカデリー
※新宿ピカデリー、川崎チネチッタは6月7日（日）より上映
イベントには、おそ松役・櫻井孝宏、カラ松役・中村悠一、チョロ松役・神谷浩史、一松役・福山 潤、十四松役・小野大輔、トド松役・入野自由が出演するほか、トト子役・遠藤綾、チビ太役・國立幸、デカパン役・上田燿司、ダヨーン役・飛田展男、ハタ坊役・斎藤桃子ら総勢11人の豪華キャスト陣が登壇。出演キャストが“兄チーム”“弟チーム”に分かれ、都内近郊3つの映画館・全6公演に登壇する。東京・丸の内ピカデリーでは、出演キャストが全員集合。丸1日をかけて、10周年をファンの皆様とキャスト陣でお祝いするイベントとなる。
イベント内ではこれまで未放送となっていた第4期第13話（最終回）の特別上映も実施。制作上の都合により放送されず、代わりに本放送時には第12.5話として総集編が放送されていた。
加えて、ファンおよびスタッフによる「松主総会アンケート」にて“第4期で最も好きなエピソード”第1位に選ばれた第3話「雷雨と角刈り」の上映も決定し、まさに10周年に相応しい、特別なイベントとなっている。きょう24日よりおそ松さん公式ファンクラブにて先行受付（抽選)が開始される。
さらに、6月6日より6日間、全国の映画館にて、第4期第13話（最終回）および第3話「雷雨と角刈り」の期間限定上映『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS』が決定した。入場者特典は後日発表予定。
本作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期、17年10月〜18年3月まで第2期を放送。19年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、20年10月〜21年3月まで第3期が放送。22年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、24年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開され、25年7月〜9月に第4期が放送された。
■『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭』
【上映作品】
・TVアニメ「おそ松さん」第4期第13話
・TVアニメ「おそ松さん」第4期人気エピソード第1位（第3話「雷雨と角刈り」）
【会場・日時】
◆新宿ピカデリー
＜兄チーム＞6月6日(土)9:00の回（上映後登壇）
＜兄チーム＞6月6日(土)11:30の回（上映前登壇）
◆丸の内ピカデリー
＜全員集合＞6月6日(土)13:30の回（上映後登壇）
＜全員集合＞6月6日(土)16:00の回（上映前登壇）
◆川崎チネチッタ
＜弟チーム＞6月6日(土)18:00の回（上映後登壇）
＜弟チーム＞6月6日(土)20:30の回（上映前登壇）
【登壇者】
◆新宿ピカデリー
＜兄チーム＞
おそ松：櫻井孝宏、カラ松：中村悠一、チョロ松：神谷浩史、
トト子：遠藤綾、デカパン：上田燿司、ダヨーン：飛田展男、
6つ子（おそ松、カラ松、チョロ松のみ）
◆丸の内ピカデリー
＜全員集合＞
おそ松：櫻井孝宏、カラ松：中村悠一、チョロ松：神谷浩史
一松：福山潤、十四松：小野大輔、トド松：入野自由、
トト子：遠藤綾、チビ太：國立 幸、デカパン：上田燿司、ダヨーン：飛田展男、ハタ坊：斎藤桃子、
6つ子（全員）
◆川崎チネチッタ
＜弟チーム＞
一松：福山潤、十四松：小野大輔、トド松：入野自由
チビ太：國立幸、ハタ坊：斎藤桃子、
6つ子（一松、十四松、トド松のみ）
■『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS』
【期間】2026年6月6日（土）〜6月11日（木）
【劇場】
北海道：札幌シネマフロンティア
宮城：MOVIX仙台
東京：新宿ピカデリー
東京：MOVIX亀有
神奈川：川崎チネチッタ
千葉：T・ジョイ蘇我
埼玉：MOVIXさいたま
茨城：MOVIXつくば
栃木：MOVIX宇都宮
群馬：MOVIX伊勢崎
新潟：T・ジョイ新潟万代
静岡：MOVIX清水
愛知：ミッドランドスクエア シネマ
大阪：なんばパークスシネマ
京都：MOVIX京都
兵庫：kino cinema 神戸国際（※eはアキュートアクセントつき）
岡山：MOVIX倉敷
広島：MOVIX広島駅
福岡：T・ジョイ博多
熊本：熊本ピカデリー
※新宿ピカデリー、川崎チネチッタは6月7日（日）より上映
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