タレントの上原さくらが22日に自身のアメブロを更新。片頭痛の治療のため病院を訪れ、高額な新薬を処方されたことを明かした。

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この日、上原は病院を訪れたことを報告し、これまでの片頭痛治療薬「エムガルティ」の治療費について「続けることになってしまったので、お会計はまたこのような高額になっております」と会計金額が表示された写真とともに説明。「でもエムガルティがなければ日常生活ままならないので頭が痛くない日は頑張って働こう」（原文ママ）とつづった。

また「片頭痛治療最先端の薬を処方してもらいました」と、新たに「ナルティーク」という薬を処方されたことを写真とともに紹介。「これ、まず驚いちゃったのが1錠800円超え！！新薬だから仕方ないのですが、それにしても驚くわ」と高額な薬価に驚いた様子を見せた。

一方で、この新薬について「もしこの薬で片頭痛がピタリと治るのなら、これまでのトリプタンからナルティークに切り替えるのも良いみたいです」と期待した様子でコメント。「既存の物よりもかなり副作用が少ないんだって」と利点も説明した。

最後に「今日は回鍋肉のリクエスト貰ってるからラクだわ だってクックドゥ使うもん!!」と夕食の予定を明かし、ブログを締めくくった。